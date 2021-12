„A szörnyűségek, melyeket Szilágyi Liliána állít, hazugságok, ezt ő is nagyon jól tudja” – az úszónő húga megvédte az édesapját

Bántalmazott az apám. Testileg. Lelkileg. Szexuálisan. Gyermekkoromtól kezdve. Folyamatosan és kiszámíthatatlanul, ha épp olyan kedve volt, élvezve a hatalmának a gyakorlását felettem. Legyen szó testi fenyítésről, megfélemlítésről, szeretet és figyelem megvonásról, avagy szexuális visszaélésről.

Az apám akinek hosszú éveken keresztül bármit megtettem volna, hogy elfogadjon, hogy szeressen, míg nem rájöttem, egy tökéletes illúzióban élek” – hangzott Szilágyi Liliána úszó megrendítő vallomása.

A válasz nem maradt el, Szilágyi Zoltán úgy reagált, aki ismeri őt, és ismeri a lányát, az tudja az igazat.

„Bármit is állítasz, szilárdan kitartok a hat évvel ezelőtti elhatározásom mellett, azaz bármennyire is tönkre akarsz tenni ezért vagy azért, illetve bármennyire próbálod magadra irányítani a figyelmet: nem támogatlak tovább anyagilag sem Téged, sem édesanyádat, ennek valódi okát pedig mindketten pontosan tudjátok. Minden egyes hamis szavad egy-egy késszúrás a szívembe, de nagykorú vagy és felelős a saját döntéseidért, cselekedeteidért” – írta az úszónő apja, aki tagadja a bántalmazást.

Az ügyben most megszólalt Szilágyi Liliának húga, Gerda is, aki levelet küldött az Indexnek, és ebben fejtette ki az álláspontját. Szilágyi Gerda kritizálja az úszószövetség elnökét, Wladár Sándort, mert úgy érzi, lejáratókampányt folytat ellene édesapja ellen, őt pedig rossz színben tünteti fel.

„Ellentétben, amit ő s Szilágyi Liliána állít, édesapám soha nem abuzált, ahogy Szilágyi Liliánát sem. Azért merem ezt így kijelenteni, mert 2003 – azaz születésem – óta ennek a családnak tagja voltam, s ott éltem velük – tehát a jelzett időszakban már nagyon is tudatomnál voltam, s ha ezek a dolgok megtörténtek volna, tudomással bírnék róluk. (…)

A szörnyűségek, melyeket Szilágyi Liliána állít, hazugságok, ezt ő is nagyon jól tudja

– írja a 18 éves Szilágyi Gerda, aki védelmébe veszi édesapját, megemlítve, hogy hat éve egyedül neveli őt erőn felül teljesítve, és ez idő alatt rengeteg pozitív élménnyel gazdagodott: kiváló eredménnyel érettségizett, bejutott álmai egyetemére, miközben háromszoros felnőtt bajnoknak mondhatja magát úszásban.

„Wladár úr tudottan nem tagja a családomnak, ezért, kérem, tartózkodjon a családom minősítésétől, mert egyébként megfelelő jogi úton fogok lépéseket tenni – hiszen már én is jogásznak tanulok. (…) Kérdésként felmerül bennem az is, hogy Wladár Sándor, aki becsmérlő nyilatkozatot tett egy volt úszónőről, amely nyilvánosságra is került, hogyan mer minősíteni ezek után bárkit is, hovatovább egy köztiszteletben álló embert, aki ebben az esetben nem más, mint az édesapám. (…)

Megköszönném, ha ezt a nyilatkozatot mindenki komolyan venné, illetve nem próbálnának belemagyarázni dolgokat, melyek nem igazak. Azért merem mindezeket leírni, mert – ahogy korábban is említettem – egyik legnagyobb büszkeségem, hogy én magam is jogásznak készülök

– írja Szilágyi Gerda.

Nem tévedünk, ha azt tippeljük, az ügy 2022-ben is folytatódik majd.