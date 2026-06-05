Ifj. Lomnici is Orbánra vár, Békemeneteket ígér

Ifj. Lomnici Zoltán lett a CÖF-CÖKA (Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány) új elnöke, miután a Fidesz-közeli szervezet éléről 17 év után távozott Csizmadia László. Az új elnök a Magyar Nemzetnek azt mondta: a jövőben sem változik a szervezet irányvonala, továbbra is „a nemzeti szuverenitás és a zsidó–keresztény kulturális értékek mentén” akarják folytatni közéleti tevékenységüket.

A jövőben is kiemelt szerepet kapnak a Civil Akadémiák, a külhoni magyar közösségekkel való kapcsolattartás, a fővárosi és vidéki CÖF-klubok, valamint a Békemenetek.

Ifj. Lomnici Zoltán a szervezet vezetésében bekövetkezett változásról azt mondta: a döntés autonóm és alaposan átgondolt volt, a sajtóhírekkel ellentétben semmilyen nyomás, megfelelési kényszer nem volt. Az új elnök szerint a megújult kuratóriumnak

a kontinuitás és a tradíció jelenti a legfontosabb vezérelvet.

Csizmadia László a lemondását azzal indokolta, hogy át kell adnia a kuratórium vezetését azoknak a fiataloknak, akik az elmúlt években mögé felsorakoztak. Jelezte: minden felelősséget, ami őt terheli a az elmúlt 17 évért. Ifjabb Lomnici most úgy fogalmazott: első elnöki időszaka a tanulásról is szól, mert korábban szóvivőként nem vett részt az operatív, pénzügyi döntések meghozatalában.

A CÖF–CÖKA az elmúlt több mint másfél évtizedben támogatta az Orbán-kormányt, kampányai és Békemenetei az Orbán-kormányok melletti kiállás szimbólumaivá váltak, amit bukása után Orbán Viktor jelenlegi Fidesz-elnök a közösségi oldalán külön meg is köszönt Csizmadia Lászlónak.

Ifjabb Lomnici számára különösen fontos, hogy a patrióta közösség egységes maradjon és újra talpra tudjon állni. Szerinte jelenleg több közéleti folyamat is aggodalomra adhat okot. Ezeket nem részletezte. A Magyar Nemzet azt írta többes szám első személyben, hogy Lomniziék Bencsik Andráshoz csatlakozva reménykedve figyelik, mi történik a „nemzeti oldalon”. A Demokrata főszerkesztője a minap arról értekezett, hogy „Viktorra vár” a patrióta mozgalom megszervezése. A volt miniszterelnök erre mindössze annyit válaszolt közösségi oldalán: „Jövök!”

A Fidesz és személyesen Orbán Viktor társadalmi megítélése ugyanakkor ennél sokkal szigorűbb, még korábbi támohgatói között is.