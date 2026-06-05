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Sport

Egy szelfiért rohant a pályára az NBA-döntőn, örökre kitiltották a nézőt a meccsekről

Victor Wembanyamával készült egy közös fotó.
Ronald Cortes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
24.hu
2026. 06. 05. 13:11
Victor Wembanyamával készült egy közös fotó.
Ronald Cortes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) két szurkolót örökös kitiltással sújtott a bajnokságban érintett összes klub csarnokára vonatkozóan.

Egyikük a San Antonio Spurs és a New York Knicks szerdai mérkőzésén, a döntő első felvonásán berohant a pályára, és úgy tűnt, hogy szelfit akar készíteni a Spurs sztárjával, Victor Wembanyamával.

A drukkert két biztonsági ember azonnal kihúzta a pályáról, majd kivezették a küzdőtérről. A másik kitiltott személy nem ment be a pályára, a negyedik negyed közepén történt „incidensben játszott szerepéért” azonban ő is örökös kitiltást kapott, írja az MTI.

Soha nem kerültem még ilyen helyzetbe, nem is tudtam, mit tegyek. Meglepett, ami történt

– mondta utólag Wembanyama.

A közjáték miatt a meccs másfél perces kényszerszünet után folytatódhatott, a Knicks vendégként 105–95-re győzött. Az NBA-döntő második mérkőzését pénteken rendezik.

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