balesetkézigánátsérülésújdörögdi baleset
Belföld

„Ez így jó?” – kérdezte a sasszeget kihúzó titkárnő, akinek a kezében aztán felrobbant a gránát

Bodnár Boglárka / MTI
admin Kolontár Krisztián
2026. 06. 05. 14:32
Bodnár Boglárka / MTI
Megszüntette a nyomozást az ügyészség az újdörögdi kézigránát baleset ügyében. Nincs büntetőjogi felelőse a tragédiának, kiderültek a részletek.

Befejezte a nyomozást az ügyészség a tavaly márciusi újdörögdi kézigránát baleset ügyében. A borzalmas balesetben egy miniszterelnökségi titkárnő súlyos sérüléseket szenvedett, mind a két kezét elvesztette.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője a lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy a maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt folytatott széleskörű nyomozása feltárt szabálytalanságokat, ugyanakkor a büntetőjogi felelősség megállapításához ezen szabályszegések – a közvetlen ok-okozati összefüggés hiánya miatt – nem voltak elegendőek.

Az ügyészség ezért megszüntette a nyomozást, a szabályszegések kapcsán ugyanakkor jelzéssel élt a Honvéd Vezérkar Főnöke felé.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Döntött a kormány a pártok pénzeiről
Eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét
Navracsics Tibor elárulta, szerinte miért szenvedett vereséget a Fidesz
IDEA: hat ügy felderítése kiemelten sürgős a magyaroknak, a kegyelmi botrány nincs ezek között
Magyarország első slim fit miniszterelnöke stílusváltást hoz a politikába
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik