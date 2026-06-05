„Ez így jó?” – kérdezte a sasszeget kihúzó titkárnő, akinek a kezében aztán felrobbant a gránát

Befejezte a nyomozást az ügyészség a tavaly márciusi újdörögdi kézigránát baleset ügyében. A borzalmas balesetben egy miniszterelnökségi titkárnő súlyos sérüléseket szenvedett, mind a két kezét elvesztette.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője a lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy a maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt folytatott széleskörű nyomozása feltárt szabálytalanságokat, ugyanakkor a büntetőjogi felelősség megállapításához ezen szabályszegések – a közvetlen ok-okozati összefüggés hiánya miatt – nem voltak elegendőek.

Az ügyészség ezért megszüntette a nyomozást, a szabályszegések kapcsán ugyanakkor jelzéssel élt a Honvéd Vezérkar Főnöke felé.