Lemondott Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke

Lemondott tisztségéről Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke. A karitatív szervezetben 1990 óta vezető szerepet betöltő Vecsei Miklós a szervezet elnökségének június 4-én tartott ülésén jelentette be lemondását – tájékoztatott róla közleményben a szervezet.

Vecsei Miklós 36 éve kezdődött pályafutása során előbb a hajléktalan-ellátást megújító kezdeményezéseivel, majd a legszegényebb családok, szegregátumok, kistelepülések megmentésére indított Jelenlét programmal hívta fel magára a figyelmet.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a jövőben is igényt tart Vecsei Miklós tudására és tapasztalataira, többek között az általa életre hívott, Budapesten és Szécsényben működő Fetekertet irányítja majd.

Vecsei Miklóst még 2022-ben nevezte ki a diagnózisalapú felzárkózási stratégia végrehajtásáért felelős miniszterelnöki biztossá Orbán Viktor. A miniszterelnöki biztos tevékenységét maga a kormányfő irányítja. Munkáját a Belügyminisztériumban egy 5 fős titkárság segíti, és olyan díjazásra és juttatásokra jogosult, mint egy államtitkár. Vecsei Miklós előzőleg a társadalmi felzárkózásért felelt miniszterelnöki biztosként, de korábban volt hajléktalanügyi miniszteri biztos is. Néhány éve ő járt Gyöngyöspatán, hogy próbálja elsimítani a romák kártérítése ügyében kirobbant botrányt. Később arról beszélt, hogy az ország egyes településein fájdalmasan mély a nyomor, de ez évszázados örökség, „nem lehet egyik napról a másikra felszámolni”.

Két éve miniszterelnöki biztosként arról beszélt, hogy települések egész sora lehetetlenül el végleg, ha nem sikerül rövid időn belül felszámolni a nyomort a szegény térségekben.