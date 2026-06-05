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Belföld

Ami kimaradt a kormányinfón: afrikai sertéspestis és a Velencei-tó helyzete

Velencei-tó
Mohos Márton / 24.hu
A Velencei-tó 2022. júliusában
admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 05. 14:32
Velencei-tó
Mohos Márton / 24.hu
A Velencei-tó 2022. júliusában
Ugyan ezekről a témákról nem tettek fel kérdéseket az újságírók pénteken, de az egyik kormányszóvivő így is tájékoztatást adott.

Megköszönte az újságíróknak a pénteki kormányinfón való részvételt Köböl Anita, ám a kormányszóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy két fontos témával kapcsolatban nem érkeztek kérdések, de ezekről is beszélni kell.

Az egyik hogy felütötte a fejét egy házi sertéstelepen az afrikai sertéspestis.

Szeretnénk megnyugtatni a lakosságot, hogy emberre nem veszélyes a fertőzés, a hatóságok folyamatosan végzik a szükséges vizsgálati és védekezési folyamatokat,

írta Facebook-bejegyzésében Köböl, hozzátéve, hogy Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszterrel egyeztetve arról tudják tájékoztatni a lakosságot, hogy a boltok polcaira „kizárólag egészséges, jó minőségű magyar termékek kerülnek ki”. Az afrikai sertéspestissel a napokban lapunk is hosszabban foglalkozott. 

A másik téma a Velencei-tó volt, amelynek már több mint a fele hiányzik a mederből. Ezzel kapcsolatban a napokban jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, hogy törvényt alkotnak a tó megmentésére, most pedig Köböl Anita arról is tájékoztatást adott, hogy valóban súlyos a helyzet és megkezdik két tározó rekonstrukcióját.

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