A 24.hu és SportTV podcastje

Borsos Attila: Hozzák előre a nyári szünetet kézilabdában

Soha ennyi szó nem esett egészségügyi kérdésekről a Kézivezérlésben - és reméljük, nem is fog -, de az új korona vírus járvány a sport- és kézilabdaéletet is igencsak felforgatja. A SportTV és a 24.hu közös podcastjában Ágai Kis András és Borsos Attila nem csak áttekinti, hanem elemzi is a kialakult helyzetet, sőt egy megoldási javaslat is elhangzik műsorunkban.