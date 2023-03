Havas Dóra: Régebben mind thai-t és indiait főztünk, most már azt gondoljuk, abból kell főzni, ami itt van

A Filéző podcast vendége Havas Dóra gasztroblogger volt, akivel többek között arról beszélgettünk, hogyan élte meg az elmúlt évtizedekben az internetes nyilvánosság átalakulását és az általa felépített Lila füge márkanév elengedését, mennyiben hatottak rá a szíriai kamaszévek, mit hiányol a mai magyar vendéglátásból, illetve milyennek látja az otthonfőzés helyzetét?

A tudatos hedonizmus esete az inflációval

Tisztában van mindenki azzal, mennyire nehéz ezt a szemléletet megvalósítani most, amikor pont háromszor annyiba kerül mondjuk a vaj, mint egy éve. Mert a hedonizmus alapja a vaj, ha a francia konyhából indulunk ki. Nyilván most én sem locsolom a vajat mindenre. (…) A legtöbb téren alább kell adni, de közben az étkezés az egészségünk alapja is. Muszáj erre kicsit többet költeni, hogy tudjunk funkcionálni. Hogy a gyerekeknek legyen agya az iskolában, meg mi is el tudjuk látni a munkában, amit el kell.

A bloggerélet iskolája

Mikor rájöttem arra, hogy ezt már nemcsak magamnak csinálom, ott alakult ki egy felelősségvállalás bennem. Sokkal komolyabban kezdtem venni, hogy milyen témához, recepthez nyúlok egyáltalán. Minden egyes receptet, amit lefejlesztek, kutatómunka előz meg. Most már elég rutinosan főzök, de akkoriban még én is tanultam – nemcsak a blogolást, a főzést is. Tökre nem volt mindegy, hogy mit mondok egy tojásrántottáról.

A gulyáson és rántott húson túl

Nagyjából a gasztroblogok felfutásával egyidőben jelent meg a Molnár B. Tamás féle kulináris charta, ami elindította az egész vendéglátóipar átalakulását. (…) Elkezdődött az az alapozás, ami a Michelin-csillagos éttermeknek kiugrási lehetőséget adott. A másik oldalon viszont formálni kellett a közvéleményt és a vendégkört is, és ezt nem csak az éttermek csinálták meg, hanem mi is. Azok az emberek tudtak az elején blogolni, akik sokat utaztak, mi nyitottuk a világot. Mi voltunk azok, akik arról beszéltünk, hogy a gulyáslevesen meg a rántott húson túl egyébként létezik thai tom kha gai. Akkor mindenki thai és indiai ételeket főzött, mert ez számított egzotikusnak, ma már ez teljesen kipörögte magát, és most már mind azt gondoljuk, hogy abból kell főzni, ami itt van, a lokális és szezonális alapanyagokra kell helyezni a hangsúlyt.

Értékes alapokon