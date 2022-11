A Korpoviton és a Pilótán túl is rejlenek gyönyörök a kekszben

A margarint eleinte a kényszerből használták sütéshez a háború után, aztán sajnos valahogy itt ragadt velünk. De ahova vaj van írva, ott vajat kell használni. Mi közel száz kiló vajat használtunk el a próbák, a sütés, a könyvfotózás alatt. De amúgy sok olyan recept is bekerült a könyvbe, ami vagy cukor-, liszt- vagy épp laktózmentes.

Kolbászból és borsóból is lehet kekszet csinálni (…) Utóbbi ötlet úgy jött, hogy épp zöldborsófőzeléket ettünk ebédre, amit én készítettem, és megmaradt egy adag. Kérdeztem Viktortól, hogy nem csinálunk ebből egy kekszet – tényleg már mindenből kekszet sütöttünk. Hamarosan megcsináltuk, és meglepően finom lett, nehéz szívvel szelektáltuk ki a könyvből, amikor százra szűkítettük a receptek számát.

Kata egyszer fölhívott ezzel a kérdéssel, hogy „Te még bírsz kekszet sütni?” De igen, amúgy bírunk, és sütünk is folyamatosan. Nem telik el úgy hét most sem, hogy ne süssek kekszet, plusz a mélyhűtőben mindig ott van betárazva a nyers tészta, amit csak fel kell vágni, és tíz perc múlva mehet is a sütőbe.