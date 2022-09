Az előttünk álló télnek akár kétszer annyi vendéglátóhely is áldozatául eshet, mint a járványnak

A magyar vendéglátósok 99 százaléka kkv, ezen belül is 90 százalék mikrovállalkozás. Közel 19 ezer, 10 fő alatti vállalkozás van a szektorban. Ezek az emberek vannak leginkább kitéve most mindenféle negatív környezeti hatásnak, akik saját családi vállalkozásként csinálnak egy-egy üzletet. Minden a nyakukba a szakad: a nyersanyagár, a munkabér, az energiaköltség növekedése, és nem nagyon tudnak már racionalizálni. (…) Nincs hova visszalépjenek.

Azért, hogy jó hírt is mondjak: volt ebben az évben egy nagyon reménykeltő tavaszunk, és egészen június végéig ez kitartott a háború ellenére. Olyan forgalmat produkált a vendéglátás most 2022-ben, hogy majdnem elértük a 2019-es, eddig valaha mért legnagyobb forgalmat. Mindezt úgy, hogy 3400 üzlettel kevesebb volt már a vendéglátásban, és több mint 10 ezer ember hiányzik a szakmából.

Talán a jövő tavasz, a nyár lesz az, amikor túl leszünk már ezen a nehéz megpróbáltatáson, amit most a tél okoz a vendégek számára. Akkor fogják nagyon sokan látni az üzletek részéről – ha életben maradtak –, hogy egyáltalán maradt-e valami pénz. Dolgoztunk, csak nem biztos, hogy megérte. Az sajnos gazdasági tény, hogy a csökkenő kereslet valószínűleg kevesebb üzletet fog tudni eltartani. Talán több üzlet bezárására lehet számítani, mint az elmúlt két évben a pandémia következtében. 2019 óta közel 3400 üzlet zárt be végleg, most nem lehetetlen ennek akár a duplája sem. (…) Vendéglátásra szükség volt, van, és biztos vagyok benne, hogy mindig lesz is. De hogy kinek fogja ez megérni, ki tud profitálni ebből, azt nagyon nehéz most megmondani.