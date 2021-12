Megtudtuk a tökéletes bejgli titkát a díjnyertes cukrászattól

Idén már átléptük a hatezret, még tippeltünk is a kollégákkal, hogy mennyi lesz a vége. 6600–6700 bejgli körül fog megállni valahol a számlálónk.

A háziasszonyok és még a szakmabeliek is gyakran beleesnek abba a hibába, hogy túlgyúrják a tésztát. Ezt megelőzendő hidegen gyúrunk össze mindent. A vajat, a zsírt, tojást, sokszor még a lisztet is lehűtjük.

Hozzánk is rengeteg kívánság érkezik, hogy csináljunk ilyen bejglit, olyan bejglit. Ilyenkor beindul a cukrász fantáziája is, hogy nem is lenne rossz bele egy kis pisztácia vagy pekándió. Gyümölcsös, narancsos, mangós, bármilyen irányba el lehet menni, a versenyben erre találták ki az ínyenc kategóriát.