Aszódi Attila: A Roszatom miatt fenyeget a paksi atomerőmű bővítésének ellehetetlenülése

Az előterjesztés annak beismerése, hogy a kivitelezéssel megbízott orosz Roszatom nem tudja teljesíteni az eredeti, 2014-es szerződésben vállalt kötelezettségeit. Emlékeztetőül: a kormány mostanáig azt szajkózta, hogy az oroszok fix árra szerződtek, a teljesítési kockázatok őket terhelik.

Azonban nagyot fordult a világ, a most beterjesztett módosítás nélkül a beruházás ellehetetlenülne. Vendégünknek egy furcsa mondat is szemet szúrt az indoklás részben, amely – amennyiben helytálló az értelmezése – kivonja a más törvényi kötöttségek alól ezt a projektet, figyelmen kívül hagyva „minden egyéb körülményt”. Amit a Della házigazdája úgy fordított le, hogy ez a felhatalmazás túlmutatna a kiemelt nemzetgazdasági érdekből megvalósuló beruházásoknak biztosított jogi könnyítéseken is, míg vendégünk azt tartja nagyon fontosnak, hogy egy jól definiált, fegyelmezett keretrendszeren belül maradjon a projekt.

Aszódi Attila szerint reálisan 2032–2033-ra el tud indulni az ötös blokk, de ehhez fel kell pörgetni a munkálatokat. Még úgy is, hogy a pénzügyi jellegű módosítások lehetőségének kinyitása a fővállalkozói szerződésben szerinte szükségessé teszik az államközi szerződés, ideértve a hitelszerződés megváltoztatását, valamint az Európai Unió újabb jóváhagyását is. Az utóbbi megszerzése az előző alkalommal nehézséget okozott: évekkel lassította az építkezés elkezdését.

A szakértő szerint a magyar kormánynak arra kellene törekednie, hogy ezúttal a kivitelezéssel párhuzamosan történjenek meg az uniós engedélyezések, mert ezzel rengeteg időt lehetne nyerni.

Mindenesetre a projektcégre komoly tárgyalások várnak az előttünk álló időszakban a szakértő szerint.

Beszéltünk még a november közepi rekord áramár okairól (amikor Európában nálunk volt a legmagasabb az ár egy adott időszakban), illetve arról, hogy ez mely vállalati kört érintette rosszul. Szóba került az is, milyen veszélyek fenyegetik a villamosenergia-ellátást, és mit lehet tenni ellenük.