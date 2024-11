„Fontos, hogy ne rángassak bele más embereket kéretlenül egy regénybe”

Kiss Judit Ágnes szerint éppen az önirónia szokta megvédeni attól, hogy végtelenül giccses és pátoszos legyen. A jelek szerint egyedi módszere hatásos, hiszen olyannyira volt termékeny az emúlt időszakban, hogy hat könyve is megjelent. Gyermek- és verses kötetei mellett tavaly egy regénnyel jelentkezett, de most legújabb, A vén fegyverkovácsné plasztikai sebészhez fordul című kötetéről mesél Nyáry Krisztiánnak. Kitérnek a női öregedéshez köthető előítéletekre, az elmúlás nehézségeire, valamint a szerző kortárs irodalmi szcénában betöltött szerepére is. Az epizód végén frissen megjelent versesköteteket ajánlunk, mindezek előtt pedig a magánkiadásban megjelenő könyvek kulisszatikairól lesz szó.