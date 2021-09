Boldizsár Ildikó: A mesékben rend van, ez hiányzik a ma emberének

35 év mesekutatás, mintegy 1000 tanítvány, 56 eddig kiadott könyv. Boldizsár Ildikó szerint a meséket vissza kell adni a felnőtteknek, és tévhit, hogy a műfaj válságban lenne. A Meseország mindenkiéről, a klímaváltozásra reagáló kötetéről, a természettudományok és a mesék közti elgondolkodtató párhuzamokról, de még az irodalmi Nobel-díjas Olga Tokarczukról is beszélget Nyáry Krisztián Boldizsár Ildikóval a Buksó 11. epizódjában. Mindezek mellett húsz mesekönyvet is ajánlunk, és kiderül az is, hogyan készülnek a könyvek.