Még ma is az IPA a kraft sörök kapudrogja

Hogy jut egy zugsörfőzde odáig, hogy 1500 férőhelyes szórakozóhelyet nyit? Hol húzódik a határ a kraft, a kézműves és a kisüzemi között? És meg lehet-e őrizni a minőséget, ha az évi 300 ezer literről 2 millió literre emelik a termelést? Erről is beszéltünk Németh Antallal és Prischetzky Botonddal, a Monyo Brewing Co. egyik alapítójával és kommunikációs munkatársával, akik hatalmas szintlépés előtt állnak egy komoly befektetőnek köszönhetően. Nemcsak a Monyolandet nyitották meg idén, de új üzemet is nyitottak, ahol már javában tartanak a próbakóstolások. A beszélgetésből az is kiderül, hogy áll a kézműves sörök forradalma a világban és nálunk.

