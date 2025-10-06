sébastien lecornufranciaországminiszterelnöklemond
Nagyvilág

Kinevezése után egy hónappal lemondott a francia miniszterelnök

ALAIN JOCARD / POOL / AFP
24.hu
2025. 10. 06. 10:07
ALAIN JOCARD / POOL / AFP

Egy hónappal azután, hogy kinevezték posztjára, máris lemondott Sébastien Lecornu francia miniszterelnök – közölte a Le Monde.

A cikk szerint Emmanuel Macron elnök el is fogadta a lemondását.

Figyelemre méltó, hogy még egy nap sem telt el azózta, hogy Lecornu új kormánya megalakult. Vasárnap este jelentették be, hogy négy héttel a kinevezése után felállt a kabinet. A miniszterelnök hétfőn tartotta volna az első ülését, és kedden mondta volna el a programbeszédét a Nemzetgyűlésben.

Sébastien Lecornu a harmadik francia miniszterelnök volt a 2024 nyarán tartott előrehozott választások óta. A korábbi védelmi minisztert szeptember 9-én nevezte ki a köztársasági elnök miniszterelnökké, miután elődjét, Francois Bayrou-t az önmaga által kért bizalmi szavazáson a képviselők megbuktatták a tervezett 44 milliárd eurós költségvetési megtakarítási csomag miatt.

Decemberben Michel Barnier-t is a költségvetési tervezet miatt buktatta meg a parlamenti ellenzék bizalmatlansági indítvány útján.

Kapcsolódó
Macron a védelmi minisztert nevezte ki miniszterelnöknek
39 éves az új francia vezető.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Autókra kezdett lövöldözni egy 60 éves férfi Sydney-ben, 19-en megsérültek, köztük az elkövető
Trump: jól haladnak a tárgyalások a gázai túszok kiszabadulásának részleteiről
Újabb ukrán települést foglalt el az orosz hadsereg
Trump Chicagóba is nemzeti gárdisták százait vezényli
Miután kipattant a zaklatási botránya az Országgyűlési Őrségnél, a NAV-nál kapott vezetői állást az alezredes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik