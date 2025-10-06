Kinevezése után egy hónappal lemondott a francia miniszterelnök

Egy hónappal azután, hogy kinevezték posztjára, máris lemondott Sébastien Lecornu francia miniszterelnök – közölte a Le Monde.

A cikk szerint Emmanuel Macron elnök el is fogadta a lemondását.

Figyelemre méltó, hogy még egy nap sem telt el azózta, hogy Lecornu új kormánya megalakult. Vasárnap este jelentették be, hogy négy héttel a kinevezése után felállt a kabinet. A miniszterelnök hétfőn tartotta volna az első ülését, és kedden mondta volna el a programbeszédét a Nemzetgyűlésben.

Sébastien Lecornu a harmadik francia miniszterelnök volt a 2024 nyarán tartott előrehozott választások óta. A korábbi védelmi minisztert szeptember 9-én nevezte ki a köztársasági elnök miniszterelnökké, miután elődjét, Francois Bayrou-t az önmaga által kért bizalmi szavazáson a képviselők megbuktatták a tervezett 44 milliárd eurós költségvetési megtakarítási csomag miatt.

Decemberben Michel Barnier-t is a költségvetési tervezet miatt buktatta meg a parlamenti ellenzék bizalmatlansági indítvány útján.