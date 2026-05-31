Előrenyomult az izraeli hadsereg Libanonban, utoljára 26 éve voltak ilyen mélyen az országban

Utoljára 26 éve hatolt be olyan mélyen Libanonba az izraeli hadsereg, mint most – írja a Guardian. Az akció során az izraeli katonák átlépték a Litáni folyót is, amely eddig a háborús zóna egyfajta határvonalaként szolgált.

Aviháj Edri, az izraeli hadsereg szóvivője május 31-én reggel osztotta meg, hogy elfoglaltak egy stratégiai jelentőségű, a keresztes hadjáratok idején épült várat az ország déli részén. A Nabatieh város közelében található középkori építményt napokig tartó harcok és légicsapások árán sikerült bevenni. A vár utoljára 1982-től 2000-ig volt izraeli kézen, csak azután került vissza libanoni ellenőrzés alá, hogy Izrael 2000-ben kivonult az országból.

Izrael most annak ellenére nyomult előre szomszédja területén, hogy április óta tűzszünet van érvényben a felek között, és napokon belül újra tárgyalniuk kellene.

A Hezbollah mindeközben arról számolt be, hogy az elmúlt napokban számos alkalommal megütköztek az izraeli hadsereg csapataival. Szombaton hetek óta először rakétákat lőttek ki észak-izraeli városok felé, összesen huszonötöt. Két dróntámadást is magukra vállaltak, amelyek izraeli katonák mellett egy Merkava tankot is célba vettek. A dróntámadásokban egy izraeli katona vesztette életét, így az ország hadserege eddig 25 embert vesztett március óta.

Ezzel szemben Libanon egészségügyi minisztériuma azt közölte, március óta 3371 állampolgáruk halt meg a harcokban, köztük civilek is.

Az eszkaláció miatt az izraeli Polgári Védelem tanítási szünetet, illetve távoktatást rendelt el vasárnapra és hétfőre a határ menti településeken. Emellett bezárták a tengerparti strandokat, és ismét a föld alá költöztetik a betegeket a nahariai kórházban.