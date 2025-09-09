sébastien lecornuemmanuel macronfranciaország
Macron a védelmi minisztert nevezte ki miniszterelnöknek

Romain Doucelin / NurPhoto via AFP
admin Kerner Zsolt
2025. 09. 09. 21:12
Emmanuel Macron francia államfő Sébastien Lecornu védelmi minisztert nevezte ki kedden este kormányfőnek a lemondását benyújtó Francois Bayrou helyett – jelentette be az elnöki palota.

Bayrou kormánya az előző napon elveszítette a bizalmi szavazást a parlamentben, majd Macron elfogadta a miniszterelnök lemondását.

A 39 éves Lecornu már a negyedik miniszterelnöke lesz az országnak az utóbbi mintegy egy évben. Még mint konzervatív politikus 2017-ben csatlakozott Macron centrista mozgalmához, és támogatta őt akkori elnökválasztási kampányában. Védelmi miniszterként jelentős haderőfejlesztést indított el az ukrajnai háború miatt.

(MTI)

