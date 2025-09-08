Csúnyán elbukta a bizalmi szavazást a Bayrou-kormány Franciaországban

Látványosan bukta a bizalmi szavazást François Bayrou francia miniszterelnök, aki alig kilenc hónapja lépett hivatalba. A parlament alsóháza, az 577 fős nemzetgyűlés 364-194 arányban szavazott a kormány ellen. A Reuters a miniszterelnöki hivatal bejelentése alapján közölte: a 74 éves Bayrou kedden benyújtja lemondását.

Emmanuel Macron elnöknek kevesebb mint két éven belül ötödször is miniszterelnököt kell keresnie.

Bayrou váratlanul írta ki a bizalmi szavazást , hogy megpróbálja elnyerni a parlamenti támogatást stratégiájához, amelynek célja a hiány csökkentése – amely majdnem kétszerese az Európai Unió 3 százalékos felső határának –, és a GDP 114 százalékának megfelelő adósságállomány kezelése. Sejteni lehetett, hogy nem lesz meg a többség, Bayrounak legalább 289 szavazatra lett volna szüksége.

Az ellenzéki pártok azonban nem igazán voltak abban a hangulatban, hogy a jövő évi költségvetésben tervezett 44 milliárd eurós (51,51 milliárd dolláros) megtakarításai mögé álljanak, mivel Macron utódjának megválasztására 2027-ben kerül sor.

A Reuters szerint a Bayrou bukása után rendkívül beszűkült Macron mozgástere, mert a saját pártjából választott, vagy akár egy mérsékelt szocialista jelölt számára is sincs sok esély arra, hogy stabil szövetséget alakítson ki és parlamenti többséget tudjon szerezni.

Macron végső esetben dönthet úgy is, hogy a válságból kivezető útként kiírja az előrehozott választást. Eddig viszont ellenállt Le Pen Nemzeti Tömörülése és a France Unbowed felhívásainak, hogy másodszor is oszlassa fel a parlamentet.