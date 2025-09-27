Egy év alatt a negyedik: ki Macron új kormányfője, és mit érhet el?

Élisabeth Borne 1 év 238 napig,

1 év 238 napig, Gabriel Attal 240 napig,

240 napig, Michel Barnier 99 napig,

99 napig, Francois Bayrou 270 napig

volt Franciaország kormányfője. Mindannyian Emmanuel Macron második, 2022 májusában kezdődött elnöki ciklusának miniszterelnökei. A két hete hivatalba lépett Sébastien Lecornu tehát az ötödik a sorban, az pedig még a gyakori kormányváltásokhoz szokott franciák számára is újdonság, hogy a 2024-es évben négyen töltötték be ezt a posztot.

Ez is jelzi, hogy a franciák nem elégedettek országuk vezetésével, ahogyan erre mutat az is, hogy múlt csütörtökön országszerte sztrájkokat és mintegy 250 megszorítás-ellenes tüntetést tartottak, melyeken a szervezők szerint több mint egymillióan, a hatóságok szerint úgy 500 ezren vettek részt. A tanárok, a mozdonyvezetők, a gyógyszerészek és a kórházi személyzet is részt vett a munkabeszüntetésben, tanulók pedig több tucat középiskolát vettek blokád alá.

A nap folyamán mintegy 80 000 rendőrt és csendőrt vezényeltek ki drónokkal, vízágyukkal, páncélozott járművekkel. Volt, ahol össze is csaptak a rendőrökkel a tiltakozók, de végül az erőszak nem volt olyan mértékű, mint amitől a kormány tartott.

Párizsban a rendőrség könnygázt vetett be az őket sörösdobozokkal és kövekkel dobálók ellen, és közbeléptek, amikor egyesek a bankok és a pénzügyminisztérium megostromlására indultak (az utóbbiba be is jutottak a tüntetők). Máshol is voltak kisebb összecsapások a rendfenntartó erők és a tüntetők között.

A belügyminisztérium közlése szerint több mint 300 embert tartóztattak le. Bruno Retailleau belügyminiszter szerint figyelemre méltó volt a fiatalok túlsúlya a demonstrációkon. Amik már az előző héten is zajlottak, és a résztvevők követelései között szerepelt:

az előző, Bayrou vezette kormány költségvetési terveinek elvetése,

több pénz a közszolgáltatásokra,

a nyugdíjkorhatár 64 évre emelését is jelentő nyugdíjreform visszafordítása,

a gazdagok extra adóztatása.

Lecornu a tiltakozásokkal kapcsolatban azt közölte, hogy a következő napokban találkozókat tervez a szakszervezetek képviselőivel, hogy az általuk és a demonstrációkon megfogalmazott követelésekről egyeztessenek.

Hiány

Az új kormányfő feladata nem egyszerű, hiszen