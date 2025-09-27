franciaországsébastien lecornuminiszterelnökemmanuel macron
Egy év alatt a negyedik: ki Macron új kormányfője, és mit érhet el?

Egymást váltják Franciaország miniszterelnökei, mivel sem a társadalmi, sem a politikai támogatottságuk nem elegendő azokhoz a döntésekhez, amelyek az ország magas költségvetési hiánya és államadóssága miatt szükségesek. Most az eddigi védelmi miniszter, Emmanuel Macron egyik fő bizalmasa, Sébastien Lecornu kapta meg a feladatot, hogy valahogy maga mögé állítsa az elnök nyugdíjreformját módosítani és a szupergazdagokat megadóztatni akaró szocialistákat is.
  • Élisabeth Borne 1 év 238 napig,
  • Gabriel Attal 240 napig,
  • Michel Barnier 99 napig,
  • Francois Bayrou 270 napig

volt Franciaország kormányfője. Mindannyian Emmanuel Macron második, 2022 májusában kezdődött elnöki ciklusának miniszterelnökei. A két hete hivatalba lépett Sébastien Lecornu tehát az ötödik a sorban, az pedig még a gyakori kormányváltásokhoz szokott franciák számára is újdonság, hogy a 2024-es évben négyen töltötték be ezt a posztot.

Ez is jelzi, hogy a franciák nem elégedettek országuk vezetésével, ahogyan erre mutat az is, hogy múlt csütörtökön országszerte sztrájkokat és mintegy 250 megszorítás-ellenes tüntetést tartottak, melyeken a szervezők szerint több mint egymillióan, a hatóságok szerint úgy 500 ezren vettek részt. A tanárok, a mozdonyvezetők, a gyógyszerészek és a kórházi személyzet is részt vett a munkabeszüntetésben, tanulók pedig több tucat középiskolát vettek blokád alá.

A nap folyamán mintegy 80 000 rendőrt és csendőrt vezényeltek ki drónokkal, vízágyukkal, páncélozott járművekkel. Volt, ahol össze is csaptak a rendőrökkel a tiltakozók, de végül az erőszak nem volt olyan mértékű, mint amitől a kormány tartott.

Jerome Gilles / NurPhoto / AFP Francia rendőrök könnygázt vetettek be a tüntetők ellen Párizsban 2025. szeptember 18-án.

Párizsban a rendőrség könnygázt vetett be az őket sörösdobozokkal és kövekkel dobálók ellen, és közbeléptek, amikor egyesek a bankok és a pénzügyminisztérium megostromlására indultak (az utóbbiba be is jutottak a tüntetők). Máshol is voltak kisebb összecsapások a rendfenntartó erők és a tüntetők között.

A belügyminisztérium közlése szerint több mint 300 embert tartóztattak le. Bruno Retailleau belügyminiszter szerint figyelemre méltó volt a fiatalok túlsúlya a demonstrációkon. Amik már az előző héten is zajlottak, és a résztvevők követelései között szerepelt:

Lecornu a tiltakozásokkal kapcsolatban azt közölte, hogy a következő napokban találkozókat tervez a szakszervezetek képviselőivel, hogy az általuk és a demonstrációkon megfogalmazott követelésekről egyeztessenek.

Hiány

Az új kormányfő feladata nem egyszerű, hiszen

