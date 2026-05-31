Tizenegy halott egy Washington állami vegyi balesetben

Tizenegy halálos áldozata van annak a keddi, Washington államban bekövetkezett vegyi balesetnek, melyet egy papírgyártó válallat vegyianyag-tartályának robbanása okozott – írta a Reuters. Korábban csak két halálos áldozatról tudtak, szombatra azonban a hiányzó kilenc eltűnt személy holttestét is megtalálták.

Az eltűntek utáni kutatás egész héten folytatódott. A mentőegységek a beltéri területeken a törmeléket vizsgálták át, miközben az üzem környékét drónokkal kutatták át.

Kedden egy„fehér lúgot” tartalmazó tartály omlott össze a Nippon Dynawave Packaging cég longview-i üzemében. A vegyi oldatot a papírpép gyártásához használják. A megrepedt tartály mintegy 3,4 millió liter fehér lúgot tartalmazott. A vizsgálatok szerint a balesettel összefüggésben szennyeződés jutott a közeli Columbia folyóba is. A hatóságok ugyanakkor eddig nem észleltek „kedvezőtlen egészségügyi hatásokat” sem a levegő minőségében, sem Longview város ivóvízellátásában.