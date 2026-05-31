balesetegyesült államokhalálos áldozatpapírgyártás
Nagyvilág

Tizenegy halott egy Washington állami vegyi balesetben

Mathieu Lewis-Rolland/Getty Images
admin Ürmös Dániel
2026. 05. 31. 12:39
Mathieu Lewis-Rolland/Getty Images
Egy japán székhelyű papírgyártó vállalat vegyi üzemében történt a baleset, melyet követően még napokig keresték az áldozatokat, mire szombaton mind a 11 holttestet azonosították.

Tizenegy halálos áldozata van annak a keddi, Washington államban bekövetkezett vegyi balesetnek, melyet egy papírgyártó válallat vegyianyag-tartályának robbanása okozott – írta a Reuters. Korábban csak két halálos áldozatról tudtak, szombatra azonban a hiányzó kilenc eltűnt személy holttestét is megtalálták.

Az eltűntek utáni kutatás egész héten folytatódott. A mentőegységek a beltéri területeken a törmeléket vizsgálták át, miközben az üzem környékét drónokkal kutatták át.

Kedden egy„fehér lúgot” tartalmazó tartály omlott össze a Nippon Dynawave Packaging cég longview-i üzemében. A vegyi oldatot a papírpép gyártásához használják. A megrepedt tartály mintegy 3,4 millió liter fehér lúgot tartalmazott. A vizsgálatok szerint a balesettel összefüggésben szennyeződés jutott a közeli Columbia folyóba is. A hatóságok ugyanakkor eddig nem észleltek „kedvezőtlen egészségügyi hatásokat” sem a levegő minőségében, sem Longview város ivóvízellátásában.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Előrenyomult az izraeli hadsereg Libanonban, utoljára 26 éve voltak ilyen mélyen az országban
Drón csapódott a zaporizzsjai atomerőműbe, a NAÜ helyszíni szemlét kér
Kárpátaljáról akart Romániába szökni egy férfi, de jött egy medve
Ukrán drón csapódott a zaporizzsjai atomerőműbe
Magyar Péterék gyermeknapot tartanak a Karmelitában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik