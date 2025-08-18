Most nyugodt hangnemben tartott sajtótájékoztatót Trump és Zelenszkij

Az európai vezetők érkezése után Donald Trump és Volodimir Zelenszkij újságírói kérdésekre válaszolt az Ovális irodában.

Trump megköszönte Zelenszkijnek, hogy elutazott az Egyesült Államokba, amivel szerinte „előrelépés történt”, hogy Oroszország és Ukrajna háborúja véget érjen.

Elmondta azt is, hogy Alaszkában „nagyon jó” találkozója volt Vlagyimir Putyinnal, és „jó esély van arra, hogy eredménye legyen”.

Trump azt állította, hogy elnöksége alatt immár hat háborút véget vetett, és habár előzetesen azt hitte, az orosz-ukrán háború lezárása lesz a legkönnyebb, rá kellett jöjjön, hogy nehéz feladat. Az amerikai elnöktől megkérdezték, hogy mire számít, Zelenszkij vagy Putyin vet véget a háborúnak, mire Trump elmondta, hogyha ma jól alakulnak a dolgok, egy háromoldalú egyeztetés jöhet. „Azt hiszem, hogyha ezt meglépjük, akkor reális esélyünk lesz a háború befejezésére.”

Tűzszünet nem szükséges a békéhez Trump szerint. Megerősítette, hogy a békekötésért cserébe Ukrajna biztonsági garanciákat kap majd a Nyugattól, de azt nem részletezte, pontosan miket. „Rendkívül jó védelmet és biztonságot biztosítunk számukra. Ez is része a tervnek.”

Trump arról is beszélt, hogy

felhívja Putyint a mai találkozó után. Arra a kérdésre, hogy hajlandó-e elfogadni a „térképek újrarajzolását” (azaz területek átengedését Oroszországnak), Zelenszkij elmondta, hogy Oroszország mai tárgyalások előtti is folyamatosan támadta Ukrajnát. A háborút szerinte diplomácia útján kell lezárni.

Zelenszkij a februári, híresen rosszul sikerült találkozóból okulva hosszas köszönetet mondott Trumpnak a béke érdekében tett erőfeszítéseiért, valamint megköszönte a First Ladynek, hogy levelet írt Putyinnak az elrabolt ukrán gyerekek miatt. Legutóbb az egyik trumpista riporter amiatt is felkérdezte Zelenszkijt, hogy miért nem vett öltönyt a találkozóra, ám miután az ukrán elnök ezúttal már elegáns fekete öltönyben érkezett, ugyanez a sajtómunkás megdicsérte az öltözékét. Erre Trump rávágta, hogy ő is ugyanezt mondta neki.

Az újságírókat nem sokkal nyolc óra előtt kiküldték az Ovális Irodából, és megkezdődött az esemény nem sajtónyilvános része.

A mostani találkozó tehát udvarias és nyugodt hangnemben telt, bár főleg Trump beszélt, konkrétumokat pedig egyik fél sem említett.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Zelenszkij vasárnap közös sajtótájékoztatót tartott, amelynek során világossá tették: Európa nem fogad el semmilyen területi engedményt Oroszország javára, és Ukrajna szuverenitása nem képezheti alku tárgyát. Trump ugyanakkor arról beszélt, hogy azonnal vége lehet a háborúnak, ha Ukrajna elengedi a Krím-félszigetet és megfogadja, hogy soha nem lesz NATO-tag.

Trump előbb Zelenszkijjel folytat kétoldalú tárgyalásokat, majd az európai vezetők is csatlakoznak hozzájuk.

(The Guardian / BBC)