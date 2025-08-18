Zelenszkij csattanósan visszaszólt a jobboldali riporternek, aki néhány hónapja az öltönyt hiányolta róla

Közös sajtótájékoztatót tartott a Fehér Házban Donald Trump és Volodimir Zelenszkij néhány nappal azután, hogy az amerikai elnök Vlagyimir Putyinnal találkozott Alaszkában.

Érdekesség, hogy Zelenszkij érkezése előtt Trump csapata arról érdeklődött, hogyan fog felöltözni az ukrán elnök a washingtoni találkozóra, mert Trump februárban még kritizálta Zelenszkij katonai stílusú öltözetét.

A sajtótájékoztatón Brian Glenn, konzervatív tévériporter méltatta Zelenszkij öltönyben való megjelenését, noha korábban ő is nemtetszését fejezte ki amiatt, hogy az elnök miért jön katonai ruhában a Fehér Házba.

Riporter: „Csodálatosan néz ki ebben az öltönyben, elnök úr!”

Trump: „Én is ugyanezt mondtam. Egyébként ő kritizált legutóbb!” (Glennre mutogat – a szerk.)

Riporter: „Elnézést kérek, tényleg remekül néz ki!”

Majd Zelenszkij a riporter felé fordult, hogy emlékszik rá, hiszen most is ugyanabban az öltönyben van, mint februárban.

Ugyanaz az öltöny. Látod, én változtattam, te nem.

Az Ovális Irodában mindenki nevetésben tört ki ezután.