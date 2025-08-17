Zelenszkij és von der Leyen üzent Trumpnak és Putyinnak

Brüsszelben tartott közös sajtótájékoztatót Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij, ahol világossá tették: Európa nem fogad el semmilyen területi engedményt Oroszország javára, és Ukrajna szuverenitása nem képezheti alku tárgyát.

Az Európai Bizottság elnöke az Index beszámolója szerint hangsúlyozta: az elsődleges feladat, hogy „erős biztonsági garanciák védjék Ukrajnát és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit”. Hozzátette, hogy

Ukrajnának meg kell őriznie szuverenitását és területi integritását, és egyértelművé tette Európa álláspontját: „a nemzetközi határokat nem lehet erővel megváltoztatni.”

Von der Leyen kijelentette: minden, a háború lezárásáról szóló döntést Ukrajnának kell meghoznia, és ezekről „nem lehet Ukrajna nélkül tárgyalóasztalhoz ülni”. Donald Trump pénteken Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, és sajtóhírek szerint az orosz elnök területi követeléseket fogalmazott meg.

Az ukrán elnök beszédében szintén kiemelte, hogy Európának most „ugyanolyan egységesnek kell maradnia, mint a háború kezdetén 2022-ben”. Mint mondta, ez a szilárd közös fellépés vezethet el „a valódi békéhez”.

Zelenszkij a beszédében kitért arra is, hogy Vlagyimir Putyinnak „sok követelése van, de még nem ismerjük mindet”. Ezek pontos áttekintése időt igényel, ami szerinte lehetetlen a harcok árnyékában. Éppen ezért szükség lenne egy tűzszünetre, hogy megindulhassanak a „valódi tárgyalások”, amelyek a jelenlegi frontvonalnál kezdődnének.

Egyúttal világossá tette: az ukrán alkotmány értelmében Ukrajna nem adhat fel területeket, és erről kizárólag Ukrajna és Oroszország vezetői dönthetnek egy esetleges háromoldalú csúcson.Az ukrán elnök hangsúlyozta: Ukrajnának biztonsági garanciákra van szüksége az Egyesült Államoktól és Európától egyaránt. Mint fogalmazott: „A biztonságnak úgy kell működnie, mint a NATO 5. cikkelye, amely garantálja, hogy minden szövetséges támogatást nyújt, ha egyiküket támadás éri.”

Zelenszkij elmondta azt is, hogy Oroszország „stratégiai iránya Európa-ellenes”, ezért korlátozni kell Oroszország „potenciálját”.

Von der Leyen fontosnak nevezte, hogy „háromoldalú találkozó” jöjjön létre Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között, hozzátéve, hogy „nagyon fontos” a „világos határidők betartása”. Zelenszkij elmondta, hogy teljesen egyetért von der Leyennel, és kiemelte, hogy Oroszországot „valódi tárgyalásokra kell kényszeríteni”, Kijevnek pedig szüksége van az Egyesült Államok támogatására a tartós béke garantálásához.