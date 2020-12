Megszavazta az Európai Néppárt Deutsch Tamás szankcionálását

Szerda este 133 igen, 6 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett döntés született Deutsch Tamásról az Európai Néppártban.

Ahogy arról nemrég beszámoltunk, már korábban úgy tűnt, hogy nem lesz szerdán szavazás Deutsch kizárásáról. A Fidesz korábban jelezte, hogy a fideszes politikus kizárása esetén a többi magyar kormánypárti képviselő követné őt. A német néppárti küldöttség pedig nem szeretné kizárni a Fideszt, viszont Manfred Weber frakcióvezető sem tudja elengedni Deutsch kijelentését. Ezért nem Deutsch kizárásáról szavaztak, hanem arról, hogy minden felszólalási és egyéb jogot vonjanak meg tőle a pártcsaládban.

A javaslatot 133 igen és 6 nem szavazat mellett az Európai Néppárt elfogadta, így minden felszólalási és egyéb jogot megvontak a pártcsaládban Deutsch Tamástól.

Megvonták tőle a képviselőcsoport nevében való felszólalási jogot, nem lehet árnyékraportőre és raportőre egyetlen ügynek sem, és minden a Néppárthoz köthető pozíciótól is megfosztják. Emellett felszólítják a fideszes képviselőket, gondolkodjanak el azon, hogy az ő értékeik még megfelelnek-e a Néppárt alapértékeinek, és ha igen, akkor ezekkel összhangban cselekedjenek.

