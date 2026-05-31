Drón csapódott a zaporizzsjai atomerőműbe, a NAÜ helyszíni szemlét kér

Dróntalálat érte a délkelet-ukrajnai, orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű egyik turbinacsarnokát szombaton, és a jelentések szerint lyukat ütött az épület falán – idézi a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) X-en tett bejegyzését az MTI. Az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezete helyszíni szemle végrehajtásához kért hozzáférést.

„Játék a tűzzel”

Az incidensről az erőmű vezetése értesítette a nemzetközi szervezetet.

A nukleáris létesítmények elleni támadás olyan, mint a tűzzel játszani

– közölte Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója, aki „komoly aggodalmának” adott hangot a történtekkel kapcsolatban.

Az oroszok szerint egy ukrán drón találta el a hatos blokk turbinacsarnokát, ám az ukrán hadsereg visszautasította a vádakat, és a Telegramon közzétett közleményében az esetet „nukleáris zsarolásnak” nevezte Oroszország részéről.

2024 óta nem történt ilyen

A NAÜ szerint amennyiben az értesülés megerősítést nyer, ez lenne az első dróntámadás az erőmű telephelyének határain belül 2024 áprilisa óta. A szervezet az orosz-ukrán háború kitörése óta folyamatosan figyelmeztet a létesítmény körüli katonai műveletek jelentette nukleáris kockázatokra.

A hat reaktorjával és a mintegy 6000 megawatt beépített kapacitásával a zaporizzsjai atomerőmű Európa legnagyobb ilyen létesítménye. Az erőmű 2022 márciusa óta orosz ellenőrzés alatt áll, reaktorait biztonsági okokból leállították.