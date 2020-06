Emigráns történetek

„Ki kellett egy kicsit pucolnom a szervezetemből Magyarországot”

„Nem panaszkodhattam a hazai életkörülményeimre: jól kerestem, volt lakásom, voltak barátaim, viszont elegem lett az agymosásból, a csapból is folyó propagandából" – érvel Hajós-Dévényi Kristóf dalszövegíró, hogy miért is költözött ki két évvel ezelőtt az élettársával Hollandiába. A holland emberek ugyan kedvesek, ám nehezen barátkoznak, így nekik is csak lassacskán sikerül közelebb kerülni hozzájuk. Mint mondja, impresszionista honvágya van: néha bevillan egy-egy csodálatos kép a korábbi életéből. Ám ez a visszaköltözéshez kevés. Péterfy Gergely Kilépők című podcast-sorozatának újabb epizódja.