Reagált az Integritás Hatóság elnöke arra, hogy Windisch László a felmentését kezdeményezte

Bízik a bíróság reális helyzetértékelésében az Integritás Hatóság elnöke, miután Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke kezdeményezte jogviszonyának megszüntetését a Fővárosi Törvényszéken.

Biró Ferenc Pál kedden az MTI-vel azt közölte: az ellene „politikai céllal indult büntetőeljárás” célja mindvégig az volt, hogy személyén keresztül az Integritás Hatóság működését veszélyeztessék.

Mint azt korábban megírtuk, Windisch kedden bejelentette, hogy kezdeményezte Biró Ferenc Pál jogviszonyának megszüntetését, miután a Központi Nyomozó Főügyészség vádat emelt az Integritás Hatóság elnöke ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés miatt.

Biró azt írta: amióta csak az eljárás elindult ellene, tudta, hogy elsődleges feladata a hatóság szervezeti integritásának biztosítása minden rendelkezésére álló eszközzel, akár azzal is, hogy „a szervezet bizalmát élvezve” kiáll a nyilvánosság elé. A közleményben ezután úgy fogalmazott:

Meggyőződésem, hogy a bukott hatalom egyik utolsó embere politikai küldetést teljesít.

Az Integritás Hatóság elnöke azt írta, számára a hatóság zavartalan munkája a személyes érdeke fölött áll, különösen most, az EU-pénzekkel kapcsolatos megállapodás megszületése után.

„Munkámat folytatom, jogkövető emberként pedig bízom a független bíróság reális értékítéletében és helyzetértékelésében” – fogalmazott Biró Ferenc Pál, aki hozzátette azt is: az ártatlanság vélelme különösen fontos olyan helyzetekben, amikor „egy állami vezető munkáját és hitelességét a bukott hatalom próbálja aláásni”.

Integritás Hatóságot 2022 őszén, uniós nyomásra hozta létre a kormány azzal a céllal, hogy az EU-s források felhasználását érintő csalás, összeférhetetlenség, korrupció és más szabálytalanságok megelőzésében, feltárásában és kijavításában járjon el, különösen akkor, ha az erre hivatott magyar szervek nem teszik meg a szükséges lépéseket. A hatóság 2022 novemberében kezdte meg működését.

Biró Ferenc Pált 2025 januárjában hallgatták ki gyanúsítottként hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt, miután az ügyészség szerint a felesége használta a hivatali autóját. Később újabb gyanúsítások is megjelentek az ügyben. A Központi Nyomozó Főügyészség idén júniusban emelt vádat ellene hivatali visszaélés, közokirat-hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt.