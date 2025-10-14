Ez a legrosszabb dolog, amit a testeddel tehetsz – állítja a szív- és érsebész

Habár olyan sincs, hogy egészséges alkoholfogyasztás, ez a tévhit még a dohányzás állítólagos stresszoldó hatásánál is erősebben él a köztudatban, amiről hiába tudja mindenki, hogy káros, sokan még mindig a nikotinfüggőségükkel küzdenek, ahelyett, hogy leszoknának. Egy YouTube-ra orvosi tartalmakat feltöltő szív- és érsebész a legújabb videójában arról a három kockázati tényezőről beszél, amelyek a leggyakoribb okai a korai halálozásnak, ezek közül is a legsúlyosabbként a dohányzást megnevezve.

Kétségtelenül ez a legrosszabb dolog, amit a testeddel tehetsz. Szinte minden szervrendszert károsít, növeli a szívroham és a stroke kockázatát, és a tüdőrák okozta halálesetek túlnyomó többségéért felelős. Nagyjából minden ötödik haláleset a dohányzással hozható összefüggésbe. Ha dohányzik, gondolja át alaposan a leszokást. Ez a legerősebb lépés, amit az egészsége érdekében megtehet

– idézi Dr. Jeremy Londont a LadBible.

Egyetlen szál elszívott cigaretta is 11 perccel rövidítheti meg az életünket, azonban az abbahagyása bármilyen életkorban számtalan rövid- és hosszútávú előnnyel jár, ehhez segítséget pedig kollegánkhoz hasonlóan egy könyvtől vagy a mozgástól is remélhetünk.

Jeremy London a dohányzáson kívül a helytelen táplálkozást és a magas vérnyomást is megnevezi, mint a korai halál vezető kockázati tényezőit. Előbbinél a „helytelen” a gyümölcsökben és zöldségekben szegény, transzzsírokban gazdag és ultrafeldolgozott élelmiszerekből álló étrendet jelenti, amely az orvos állítása szerint ugyanolyan arányban járul hozzá a korai halálesetekhez, mint a dohányzás, főként szív- és érrendszeri betegségeket okozva.

Az étel információ a szervezeted számára. Tervezz olyan táplálkozási tervet, ami működik nálad, és gondold át alaposan, hogy mit veszel a szádba

– folytatja Jeremy London.

A szív- és érsebész még a magas vérnyomást említi, mint csendes gyilkost, azonban hozzáteszi, hogy megfelelő életmóddal, étrenddel, stresszkezeléssel és szükség esetén gyógyszeres kezeléssel nagymértékben csökkenthető ennek a veszélye.