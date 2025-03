Nincs olyan, hogy egészséges alkoholfogyasztás

Március 27-én ismét kormányinfót tartottak, a 24.hu többek között azzal a kérdéssel fordult Gulyás Gergelyhez, hogy ha a kormánynak van kocsmaprogramja, akkor van-e alkoholstratégiája is. A miniszterelnökséget vezető miniszter válaszában kitért rá, olvasott már ilyet, de hogy a stratégia hol érhető el, azt nem tudta megmondani.

Azt is kijelentette, hogy egyes esetekben a vörösbor fogyasztása kifejezetten javasolt is lehet, de heti egy pálinkától sem lesz baja senkinek. Sőt az alkoholfogyasztás bizonyos mértékben nincs hatással az emberre, és még egészséges is lehet.

A tudomány ugyanakkor egészen más állásponton van.

Sajnos az italfogyasztást még ma is rengeteg tévhit övezi, gyakran közéleti szereplők, celebek próbálják csodaszerként beállítani többek között a pálinkát. A valóság ezzel szemben az, hogy az alkohol már minimális mennyiségben is egészségkárosító hatású lehet, és – ha kis mértékben is, de – fokozhatja például bizonyos ráktípusok kialakulásának esélyét.

Részben korábbi, módszertanilag ma már kikezdhető kutatásokra támaszkodva számos városi legenda él arról, hogy az alkohol bizonyos mennyiségben fogyasztva még egészséges is, különösen igaz ez egyes italtípusokra, így a vörös borra. Az elmúlt években azonban egyre több vizsgálat igazolta, hogy ezek a megállapítások gyenge tudományos lábakon állnak, a potenciális kedvező hatások pedig messze eltörpülnek a káros következmények mellett.

Óriási közegészségügyi probléma

Egy 2024-es tanulmány alapján például a kis mennyiségű alkoholfogyasztás állítólagos előnyeit jelző publikációk alacsony színvonalúak, és gyakran a mérsékelt alkoholfogyasztókat hasonlítják össze azokkal, akiknek egészségi okokból kellett lemondaniuk az italról. Tim Stockwell, a Victoria Egyetem munkatársa és a csapat tagja szerint egyszerűen nem létezik olyan, hogy biztonságos ivási szint. Hasonló megállapításra jutott idei ajánlásában az amerikai sebész főorvos.

„Az is egy súlyosan kártékony tévhit, hogy a pálinka gyógyít. Lehet, hogy fertőtlenít, csak közben kevés dologgal tudunk nagyobbat ártani a gyomornak és a bélrendszernek” – nyilatkozta Demetrovics Zsolt, az ELTE addiktológus professzora tavaly a 24.hu-nak. A szakember szerint Magyarország egyik legnagyobb társadalmi ártalma az alkoholizmus.

Immár a téma vezető szakembereinek álláspontja elég egyértelmű: a legjobb választás az, ha valaki soha nem iszik.

A káros szokás közvetlen és közvetett módon egyaránt fenyegeti az egészséget. A teljesség igénye nélkül

növeli a vérnyomást;

fokozza a szív- és érrendszeri megbetegedések, illetve a rák kockázatát;

roncsolja a májat;

emésztési problémákhoz vezet;

fenyegeti a mentális egészséget;

legyengíti az immunrendszert;

mérgezéskor azonnali életveszélyt okozhat;

a befolyásoltság emellett a fogyasztóra és a környezetére nézve egyaránt veszélyes helyzetekhez vezethet.

Az alkohol ráadásul az egyik leginkább addiktív drog, csupán kulturális okai vannak annak, hogy a nyugati világban elfogadott a fogyasztása.

Az alkohol jelenleg az egyik legnagyobb globális közegészségügyi kihívást jelenti. A WHO korábbi beszámolója alapján csak Európában minden évben százezrek halnak meg az ital okozta hatások miatt, globálisan pedig az összes haláleset 4,7 százaléka köthető az alkoholhoz. Magyarországon különösen súlyos a krízis, százezreket érint az alkoholbetegség.

Egy 2000-ben megfogalmazott, azóta egyre elfogadottabb elmélet szerint egyébként fajunk és más főemlősök alkohol iránti vonzalma evolúciós előnyön alapul: általában a legérettebb gyümölcsök adják a legtöbb energiát, ezekben viszont az etanol szintje is magasabb. Sajnos az alkohol iránti sóvárgás a természeti világon kívül már nem jelent előnyt, sőt.