Újragondoljuk az emberiség történetét, de vajon sikerül-e leszoknunk a cigiről? – ezeket olvastuk szeptemberben

E havi olvasónaplónkban alábbi könyvek szerepelnek:

Allen Carr : Leszokni a dohányzásról – Akaraterő nélkül

P. Martinelli – E. Fiaccolo: Diabolik – Tutto in una notte

Tamási Miklós : Fortepan ABC

Farkas Flóra : A test, amiben lakik valaki

David Graeber – David Wengrow : Mindenek hajnala

Július Stansky: A Duna utcai fiúk

Csákó Anna

Allen Carr: Leszokni a dohányzásról – Akaraterő nélkül (Park Könyvkiadó, 2025, 336 oldal)

Talán életem leghasznosabb könyvét vettem a kezembe idén nyáron, azt a darabot, amelyikről olyan brutálisan erős kijelentést tehet az ember, hogy megmentette az életét, mint az ingzsebbe rejtett Biblia, amin nem hatol át a golyó. És mindezt úgy, hogy a könyv olvasmányélményként pocsék. Túl hosszú, vontatott, szájbarágós és rengeteg benne az ismétlés, viszont az olvasása közben még így is mind a tíz ujjamról lerágtam a körmöm az izgalomtól, hogy érjek már a végére – miközben egymás után szívtam a cigiket, ráadásul a szerző javaslatára.

A könyv nem kisebb ígéretet tesz a legelején, minthogy, mire befejezzük,

könnyen, gyorsan és fájdalommentesen,

akaraterő, segédeszközök, pótlékok és trükkök nélkül,

szorongás, depresszió és elvonási tünetek nélkül,

valamint súlygyarapodás nélkül

le fogunk szokni a dohányzásról. És? Sikerült? Leszoktam?