Újragondoljuk az emberiség történetét, de vajon sikerül-e leszoknunk a cigiről? – ezeket olvastuk szeptemberben

24.hu
2025. 10. 03. 20:58
Havonta jelentkező olvasónaplónkban a szerkesztőség tagjai írnak röviden a friss olvasmányélményeikről. Szeptemberi olvasónaplónkban tudományos bestseller, önsegítő könyv, olasz képregény és felvidéki novelláskötet is akad.

E havi olvasónaplónkban alábbi könyvek szerepelnek:

  • Allen Carr: Leszokni a dohányzásról – Akaraterő nélkül
  • P. MartinelliE. Fiaccolo: Diabolik Tutto in una notte
  • Tamási Miklós: Fortepan ABC
  • Farkas Flóra: A test, amiben lakik valaki
  • David GraeberDavid Wengrow: Mindenek hajnala
  • Július Stansky: A Duna utcai fiúk

Csákó Anna

Allen Carr: Leszokni a dohányzásról – Akaraterő nélkül (Park Könyvkiadó, 2025, 336 oldal)

Talán életem leghasznosabb könyvét vettem a kezembe idén nyáron, azt a darabot, amelyikről olyan brutálisan erős kijelentést tehet az ember, hogy megmentette az életét, mint az ingzsebbe rejtett Biblia, amin nem hatol át a golyó. És mindezt úgy, hogy a könyv olvasmányélményként pocsék. Túl hosszú, vontatott, szájbarágós és rengeteg benne az ismétlés, viszont az olvasása közben még így is mind a tíz ujjamról lerágtam a körmöm az izgalomtól, hogy érjek már a végére – miközben egymás után szívtam a cigiket, ráadásul a szerző javaslatára.

A könyv nem kisebb ígéretet tesz a legelején, minthogy, mire befejezzük,

  • könnyen, gyorsan és fájdalommentesen,
  • akaraterő, segédeszközök, pótlékok és trükkök nélkül,
  • szorongás, depresszió és elvonási tünetek nélkül,
  • valamint súlygyarapodás nélkül

le fogunk szokni a dohányzásról. És? Sikerült? Leszoktam?

