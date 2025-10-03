Újragondoljuk az emberiség történetét, de vajon sikerül-e leszoknunk a cigiről? – ezeket olvastuk szeptemberben

E havi olvasónaplónkban alábbi könyvek szerepelnek:
- Allen Carr: Leszokni a dohányzásról – Akaraterő nélkül
- P. Martinelli – E. Fiaccolo: Diabolik – Tutto in una notte
- Tamási Miklós: Fortepan ABC
- Farkas Flóra: A test, amiben lakik valaki
- David Graeber – David Wengrow: Mindenek hajnala
- Július Stansky: A Duna utcai fiúk
Csákó Anna
Allen Carr: Leszokni a dohányzásról – Akaraterő nélkül (Park Könyvkiadó, 2025, 336 oldal)
Talán életem leghasznosabb könyvét vettem a kezembe idén nyáron, azt a darabot, amelyikről olyan brutálisan erős kijelentést tehet az ember, hogy megmentette az életét, mint az ingzsebbe rejtett Biblia, amin nem hatol át a golyó. És mindezt úgy, hogy a könyv olvasmányélményként pocsék. Túl hosszú, vontatott, szájbarágós és rengeteg benne az ismétlés, viszont az olvasása közben még így is mind a tíz ujjamról lerágtam a körmöm az izgalomtól, hogy érjek már a végére – miközben egymás után szívtam a cigiket, ráadásul a szerző javaslatára.
A könyv nem kisebb ígéretet tesz a legelején, minthogy, mire befejezzük,
- könnyen, gyorsan és fájdalommentesen,
- akaraterő, segédeszközök, pótlékok és trükkök nélkül,
- szorongás, depresszió és elvonási tünetek nélkül,
- valamint súlygyarapodás nélkül
le fogunk szokni a dohányzásról. És? Sikerült? Leszoktam?
Már előfizető vagyok, Belépek