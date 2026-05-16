Leváltása után a sajtóért aggódik Orbán Viktor, aki tavaly még kitakarítandó poloskáknak nevezte az újságírókat

A hatalom el akarja hallgattatni a jobboldali nyilvánosságot. A marketing- és médiaszerződéseket nem teljesítik, számlákat fagyasztanak be, utalások maradnak el. A Balásy-ügy sem elszámoltatás, hanem a jobboldali nyilvánosság megbénítását célzó, hidegvérű politikai akció

– mondta Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek adott interjújában. A leváltott miniszterelnök arról is beszélt, hogy

a kormány nyilvánosan, sajtóeseményeken sérteget, gyaláz jobboldali újságírókat. Meg kellene érteniük, hogy fordítva ülnek a lovon. A sajtó kérdez, ők válaszolnak. Normális, emberi hangnemben. A sajtó sem viselkedhet pipogya módon. Ha feladja az önbecsülését, meg is érdemli, hogy felmossák velük a padlót.

A volt kormányfő szavai többek közt azért figyelemre méltók, mert még tavaly március 15-én Orbán kitakarítandó poloskaként beszélt mások mellett az újságírókról, akikről – politikusok, bírók, álcivil szervezetek mellett – azt mondta: „a pokolban külön bugyor várja őket.”

Arról is beszélt a volt kormányfő, hogy az ellenzéki lét nem ismeretlen számára, bár a helyzet és a körülmények most mások, mint korábban.

Úgy fogalmazott: „A magyaroknak most liberális kormányuk lett és nemzeti ellenzékük. Ehhez kell alkalmazkodnunk úgy, hogy mindenki érezhesse a sok százezres, sőt milliós nemzeti oldal erejét. Az egész országnak látnia kell, hogy tigrisek vagyunk, nem nyulak”

Szerinte a Fidesz fő feladata most az, hogy megvédjék az elmúlt tizenhat év vívmányait. „A Fidesznek és a teljes nemzeti oldalnak egy jól és szorosan szervezett, kormányzó politikai közösségből előbb erős ellenzéki mozgalmat, később esélyes kormánypárti pozíciót kell építenie. Ez több színtéren történik párhuzamosan, a parlamentben, a pártrendszerben, a civil mozgalmak világában, a most születő polgári kezdeményezések világában, a szabadság kis köreiben.”

A választási vereségről szólva azt mondta:

Puhák voltunk, nem jól harcoltunk, és vereséggel fizettük meg az árát.

Ugyanakkor az is kiderült, hogy a Fidesz elnöke még keresi a vereség okait, és máig nem látja tisztán, miért vesztették el a fiatalokat.

A fiatalok mást akartak, mint amit mi kínáltunk, és más vezetőtől várták. Nemcsak az üzenetünket, engem sem fogadtak el. Keserű dolog, de szembe kell néznünk és szembe kell néznem vele.

Beszélt arról is, hogy először a Fidesz frakcióját kellett rendbe tenni, majd a pártszervezet ellenzéki működési formáját határozzák meg. „Közben elkezdtük összegyűjteni azokat a hadrafogható publicistákat, politikusokat, influenszereket, szellemi embereket és műhelyeket, akikre és amelyekre a nemzeti oldal új felállásában, az új mozgalomban számíthatunk. Ennek a lehető legszélesebbnek kell lennie. Nyár végére ezzel is megleszünk. Ősszel pedig indulhat a munka.”

Szóba került az is, hogy a vereség óta rengetegen beszélnek ki a Fideszből, az interjút készítő Csermely Péter úgy fogalmazott, hogy úgy omlik össze a nemzeti együttműködés rendszere, mint egy kártyavár. Ezt Orbán úgy magyarázta, hogy a leköszönő kormányt támogató írástudókat és a párt szellemi hátországát megviselte a hosszú kormányzás. „Egyszerre kellett támogatnia az eszményeit képviselő kormányt és bírálnia, ami bírálandó. Ez egyfajta lojalitási kaloda volt. Most kinyílt. A jobboldali emberek nyíltan beszélnek, a szelíd népénekek évei után most rock’n’roll következik”.

Orbán szerint egyébként a kormánya kiváló állapotban adja át Magyarországot Magyar Péteréknek, ám az első hét alapján több aggasztó jelet is lát. Állítása szerint az új kormány liberális gazdaságpolitikát és oktatáspolitikát hirdetett, „a társadalmi ügyekkel foglalkozó miniszterek a Soros-féle nyílt társadalom eszményét képviselték”, „a gyermekvédelem az LMBTQ-lobbi kezébe került”. Miközben azt mondta, hogy Magyar Péterrel nem szeretne foglalkozni, végül mégis megjegyezte, hogy egy hét kormányzás után az egész ország láthatja, hogy „az új kormányfő személye problémás” és „a magyar demokrácia komoly teszt előtt áll”.

Elmondta azt is, hogy az elszámoltatástól ő személy szerint nem fél, mert szerinte 1990 óta nyitott könyvként él, minden perce és forintja folyamatos ellenőrzés alatt állt. Ugyanakkor azt hatalommal való visszaélésnek tartja, hogy a budapesti kormányhivatalt vezető Sára Botondot „két üveg bor elfogadása miatt vegzálják”. Mint lapunk megírta, a budapesti főispán ellen vezető beosztású személy által elkövetett hivatali vesztegetés gyanújával indított büntetőeljárást a Központi Nyomozó Főügyészség. Figyelemre méltó, hogy korábban Orbán mindig a kormánytól független szervezetként emlegette az ügyészséget.

Az elszámoltatásra egyébként szavai szerint készülnek. Azt mondta:

A Fideszben felállt egy védegylet, afféle segélyszolgálat. Ha hatalmi visszaélést tapasztalunk bárhol az országban, akár a legkisebb faluban is, ha valakit politikai okból ér akár szóbeli atrocitás, akár állásvesztés vagy fenyegetés, ott leszünk, védelmet és nyilvánosságot teremtünk. Ez a jövő zenéje vagy a közeljövőé, nem rajtunk múlik.

Orbán arról is említést tett, nem érti, hogy miért tűri a jobboldal, hogy így beszéljenek a köztársasági elnökkel. „Hol vannak a polgári oldal nagy tekintélyű jogászai, volt igazságügy- és külügyminiszterei? A polgári tempó és kiállás nem kormányzatfüggő.”

Továbbá beszélt az NKA-botrányról. Meglehetősen vitatható véleménye szerint az elmúlt 16 évben folyamatosan arról vitatkoztak, hogy csak a nemzeti kultúrkörhöz tartozó produkciókat kell-e támogatni vagy a magyar kultúra egészét, „akkor is, ha egy része romboló nézeteket közvetít és ellenséges. A vége az lett, hogy bőkezűen támogattuk nemcsak a hozzánk közelebb állókat, hanem az ellenfeleinket is: a színházi világban vagy a populáris kultúrában sokan kaptak jelentős, százmilliós, sőt milliárdos nagyságrendű támogatásokat, miközben bennünket támadtak”.

Végül a céljairól is beszélt Orbán, aki azt mondta: