Cikkünk frissült.

Interjút adott a Kontrollnak Balásy Gyula, a NER egyik kedvenc vállakozója, a kormánykommunikációt a gyarkolatba átültető cégvezető, melyben azt mondta: mai nappal felajánlotta a kommukációs tevékenységet végző cégcsoportját az államnak.

Döntéséről a leköszönő kormányzati szereplőket nem tájékoztatta – mondta a szemmel láthatólag megviselt érzelmi állapotban nyilatkozó cégvezető.

A tevékenység túlmutat a piaci feladatokon

Szerinte mindent jogszerűen csináltak a cégénél, ám a kommunikációs feladatok szerinte túlmutatnak a piaci jellegű feladatokon és „ezen feladatoknak az elvégzése a legjobb helyen bent, az államháztartásban van” – fogalmazott.

Elmondása szerint 500 ember dolgozik a cégnél, az ő egzisztenciáikat is szeretné ezáltal biztosítani.

A cégcsoportban lévő vagyonkezelőkről szólva elmondta: az itt befektetett pénz jó részét is felajánlja az állam javára.

Mit tett volna, ha nincs ez a választási vereség, akkor is megteszi ezt a felajánlást? – kérdezte a riporter Balásytól. „Nem tudom” – válaszolta láthatóan zavarodottan, érzelmeivel küszködve a cégvezető.

Hogyan épült fel a kivételes cégháló?

2004-ben kezdett kommunikációs területen dolgozni Balásy sjaát cégében. 2005-ben volt az első nemzeti konzultáció, a még ellenzéki Fidesz részéről. Ennek a logóját tervezte és gyártotta Balásy cége. Egy 2009-es önkormányzati kampányban is segítettek Kocsis Máté csapatának. A 2010-es válaszásokon már közel 20 képviselő kampányáért feleltek.

Nagy állami kommunikációs cégek alvállakozójaként dolgozott és jutott egyre magasabbra. 2016-ban már az ő cége nyerte újonnan kiírt, állami kommunikációs keretmegállapodást. Hirtelen 30 helyett 120 ügyfelük lett: kormányzat, állami cégek, minisztériumok.

Pontosan nem számolta, mennyi osztalékot vett ki a cégcsoportból. Elmondása szerint több céghez tartozó számláját befagyasztották az elmúlt napokban, mindenfajta előzetes tájékoztatás nélkül. Balásy szerint technikai okora hivatkoztak, Több tízmilliárd forintról van szó.

„Semmi okom arra, hogy máshova menjek”

Könnyeivel küszködve arról is beszélt: ő nem tervezett elmenni Magyarországról, itt van a családja, ezért nem is gondolkodik ebben.

Úgy érzem semmi okom arra, hogy máshova menjek

– mondta a cégvezető, aki nem tagadta: keresett pénz és jómódú ember. Hozzátette: amit megkeresett, mindig visszaforgatta a cégeibe.

Hogyan viszonyult a plakátok tartalmi elemeihez? – kérdezte a riporter. Balásy szerint nekik nincs arra lehetőségük, hogy felülbírálják az ügyfél megrendelését, de akadt olyan megbízás, aminek a közzétételét megtagadták.

Összeomlik a cég a mostani keretek között

Semmilyen jelzés nem érkezett felé az elmúlt napokban sem a régi, sem a hamarosan hivatalba lépő új kormány részéről, de azt érzékelte, hogy a megrendelők nem merik folytatni velük a munkát, sokan visszamondtak megrendeléseket. „Nyugodjanak meg, remélhetőleg jó helyre mennek ezek a feladatok, amiket elvégzünk” – üzente nekik.

Nem tudom, mi alól kéne tisztáznom magam

– válaszolta Balásy arra a kérdésre, hogy tart-e a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal vizsgálataitól, és azért ajánlotta-e fel most a cégét az államnak. Megismételte: ők mindenben jogszerűek működtek, ezt rengeteg dokumentum bizonyítja.

Megint csak a könnyeivel küszködve idézte fel, hogy ő 25 évesen kezdte a céghálózat felépítését és egy olyan értéket hozott azóta létre, mely a mostani keretrendszerben összeomlik, ezért is döntött a felajánlás mellett.

Világéletemben kommunikációval foglalkoztam, de nem tudom, lesz-e lehetőség ezt folytatni. Meglátjuk. Maximum, nemtom, mezőgazdasággal foglalkozom majd komolyabban. De biztos, hogy ott is igyekszem a maximumot beletenni

– mondta elbicsakló hangon Balásy a jövőbeli terveiről, majd véget ért a beszélgetés.

Mit kell tudni Balásy Gyuláról?

Balásy cégei a reklám- és médiaügynökségi feladatokon túl rendezvényszervezéssel és egyéb kommunikációs szolgáltatásokkal is foglalkoznak. Legfontosabb megrendelői az elmúlt években az állami szektorból kerültek ki, cégei rendszeresen megnyerték a kormányzati kommunikációs tendereket, így többek között olyan kampányokat valósíthattak meg, mint a „Stop Soros” és az „Állítsuk meg Brüsszelt!”, de az ő nevéhez fűzödtek a „Magyarország jobban teljesít!” kék plakátos kormányzati hirdetések is.

Vállalkozása igazán 2016 után robbant be, az elmúlt tíz évben komoly bevételhez jutott a kormányzati kampányoknak és állami kommunikációs feladatoknak köszönhetően. A Forbes 2025-ös „gazdaglistájának” 37. helyén állt, 78,7 milliárd forintjával, mely az azóta végrehajtott megbízások révén valószínűleg még tovább növekedett. Legutóbb azzal került be hírekbe, hogy a választás előtt pár nappal egy 3 milliárdos keretösszegű megállapodást nyert el a Honvédelmi Minisztériumtól.