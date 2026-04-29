Hivatali vesztegetéssel gyanúsítják Sára Botond főispánt

Adrián Zoltán / 24.hu
Sára Botond főispán érkezik Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédére a Várkert Bazárhoz, 2026. február 14-én.
2026. 04. 29. 17:04
Az Orbán Viktor öccsét érintő vendégmunkásügyben érintett a kormányhivatali vezető, aki szabadlábon védekezik. Az ügyészség gyanúja szerint borokat fogadott el jogtalan előnyként.

Vezető beosztású személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettével gyanúsítják Sára Botond budapesti főispánt –  tudta meg a 24.hu.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) megkeresésünkre közölte: bizonyítékok beszerzése érdekében szerdán több helyszínen kutatásokat és lefoglalást végeztek, tanúkat hallgattak ki, és korrupciós bűncselekmény megalapozott gyanúját közölték a fővárosi kormányhivatal vezetőjével.

Mint írták, az ügyben korábban közölt gyanúsítások szerint egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó kft. ügyvezetője elhatározta, hogy a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek egyszerűsített eljárásban történő elintézésnek érdekében cégét minősített foglalkoztatóvá minősítteti. Ez az a vendégmunkásügy, amelyről korábban a 24.hu is írt, és amelyben Orbán Viktor öccse, Orbán Áron is érintett.

