Hivatali vesztegetéssel gyanúsítják Sára Botond főispánt

Vezető beosztású személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettével gyanúsítják Sára Botond budapesti főispánt – tudta meg a 24.hu.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) megkeresésünkre közölte: bizonyítékok beszerzése érdekében szerdán több helyszínen kutatásokat és lefoglalást végeztek, tanúkat hallgattak ki, és korrupciós bűncselekmény megalapozott gyanúját közölték a fővárosi kormányhivatal vezetőjével.

Mint írták, az ügyben korábban közölt gyanúsítások szerint egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó kft. ügyvezetője elhatározta, hogy a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek egyszerűsített eljárásban történő elintézésnek érdekében cégét minősített foglalkoztatóvá minősítteti. Ez az a vendégmunkásügy, amelyről korábban a 24.hu is írt, és amelyben Orbán Viktor öccse, Orbán Áron is érintett.