Laczó Adrienn, a Horváth Lóránd Ügyvédi Iroda vezető ügyvédje, mint Szántai Irén, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgató-helyettesének jogi képviselője feljelentést tett az NKA-támogatások ügyében hűtlen kezelés és költségvetési csalás alapos gyanúja miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen.

Az ügyvédi iroda közleményében azt írta: „A 17 milliárd forint támogatási összeg egyedi kérelmek alapján került megítélésre. Az összeg nagysága ellenére a támogatási igények befogadásának és előkészítésének meghatározása a megfelelő szakterületi egyeztetések kihagyásával, a főigazgató személyes utasítására történt. A kérelmek kezelési rendje is eltért a szokásostól, egyedi utasításra, sürgetett eljárásban kellett minden érintett munkatársnak a támogatási jogviszonyok létesítéséről gondoskodni. Az ügyek kezelésekor jellemzően sokkal rövidebb idő telt el egy-egy kérelem benyújtásától a támogatói okirat kiállításáig és a támogatás utalásáig, mint általában.”

A feljelentő értesülései alapján a kapcsolattartás a támogatást igénylőkkel gyakran telefonon és nem a pályázatkezelő rendszeren keresztül történt, ami a Végrehajtási Rendelettel ellentétes. A feljelentő beszámolója szerint a támogatási igények benyújtásához minimális szakmai kritériumokat sem határoztak meg: nem volt megjelölve a közleményben sem a pályázók köre, sem az elvárt szakmai tartalom. Emiatt referenciák, vagy szakmai múlt igazolására sem kerülhetett sor.

A Horváth Lóránd Ügyvédi Iroda közölte azt is, hogy a kérelmek eldöntésénél nem egyeztettek a szakmai területért felelős vezetőkkel. „A Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának támogatásai során több alkalommal egyedi megvalósítási igények is felmerültek, amelyek esetében a kabinetvezető és a főigazgató részéről egyértelmű nyomásgyakorlás történt, rendszeres ellenőrző telefonhívásokkal, sürgetett határidővel. A munkatársak elmondásai alapján többször használta a kabinetvezető az elsimogatjuk, kiegyenesítjük kifejezéseket, mivel a kérelmek még a minimális benyújtási feltételeknek sem feleltek meg, mégis be kellett fogadni azokat és rendszeres, folyamatos telefonos egyeztetés során kiegészíteni” – írták.

Áprilisban derült fény arra, hogy a Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter felügyelete alatt álló Nemzeti Kulturális Alap titokban 17 milliárd forintot osztott ki a Fideszhez köthető szervezetek, egyesületek, celebek között, kulturális támogatás címszóval. A hírek megjelenése után Bús Balázs lemondott az NKA-alelnöki pozíciójáról, Baán László, Both Miklós és Vidnyánszky Attila pedig az NKA-bizottsági tagságáról. Hankó Balázsnak az ATV stúdiójában sem sikerült megnyugtató válaszokkal szolgálnia.

Kedden az NKA négy egykori szakmai vezetője, L. Simon László fideszes kultúrpolitikus, Harsányi László, Lőrinczy György és Török András állásfoglalást adott ki a támogatások körüli botrányra reagálva, amiben aggodalmukat fejezik ki az NKA jövőjével kapcsolatban.