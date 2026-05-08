Orbán Viktor: Sokan nem értették meg, hogy miről is van itt történelmi távlatokban szó

Cikkünk frissül….

Ahogy azt a nap folyamán beharangozta, Orbán Viktor valóban Dopemannél járt egy interjú erejéig, és rögtön azzal kezdte, szomorú, amiért a holnapi nappal kezdve megszűnik a képviselői mandátuma:

Szomorú, mert a melót nem fejeztem be (…) Úgy terveztem, hogy húsz év az a meló, amit meg akartam csinálni, és amire vállalkoztam

– jelentette ki a leköszönő miniszterelnök, aki szerint sokan nem értették meg, hogy „miről is van itt történelmi távlatokban szó”, de az emberek a saját életüket élik, nem a politikát.

Orbán azt mondta, az ő terve az volt, hogy csinálnak egy szuverén, önálló, saját lábán álló Magyarországot, erre szánt volna húsz évet, aminek végül csak a négyötödét tudta kitölteni. Ez fájdalmas, de érzése szerint nemcsak neki.

Azért nagyon sokan voltak az országban, nehéz megmondani, mennyien, de talán sok százezren, akik értették, hogy mit csinálok. Tehát nemcsak az alapján szavaztak, hogy nekik jó vagy rossz, hanem ennek a gondolatnak is a társaiul szegődtek. Részben meggyőztem őket, részben nem is kellett őket győzködni. Ezt hívjuk nemzeti oldalnak, tehát akik a hazát is fontosnak tartják a saját személyes és családi életükön túl

– fejtette ki Orbán, mire is kell gondolni, amikor a Fidesz nemzeti oldalt emleget, illetve elmondta azt is, a legfőbb céljuk az, hogy az új kormányzat az építkezésükből minél kevesebb mindent építsen le.

Orbán aztán kifejtette azt is, hogy utolsó képviselői munkanapján kimondottan Dopeman műsorába akart elmenni. Egyrészt azért, mert ők mindig korrektek voltak vele, másrészt azért, mert – mint Orbán fogalmazott –, „most őszintén, nem is nagyon tudnék hova menni”. Szerinte a szemünk előtt rajzolódik ki egy új magyar médiahelyzet, az eddigi ellenzéki sajtó kormánysajtó lett, ahol ő ellenség. Egyrsézt ezért nem megy ezekhez a médiumokhoz, másrészt azért, mert továbbra is tartja, hogy ezeket az orgánumokat külföldről pénzelik.

Orbán ezt követően konkrétan megemlítette a TV2 mellett az Indamediát és az Indexet is, mint a „korábban bennünket támogató” sajtó. Orbán szerint ezek jobbközép, polgári kritikus orgánumok, amelyek egyelőre keresik a hangjukat, nem is érti, miért kellene elmennie ezekre a helyekre, amikor még ők sem tudják, milyen hangot üssenek meg. A harmadik kategória a jobboldali sajtó, élen a Magyar Nemzettel, ám ha ezeknek nyilatkozik, akkor a fél ország bezárja a fülét. Illetve megemlítette még a „kuruc sarkot is”.

Van még az én kedvencem, csak durva stílusában, ezért sosem reklámozom, ez a Vadhajtások

– tette még itt hozzá.

Dopeman vette át a szót, aki azt vette észre, hogy a választási vereség óta a politikai beszélőfejek elkezdtek meghunyászkodni, amivel Orbán is mélységesen egyetértett. „Fejtsük meg ezt, László, miért van ez? Én is ezt látom egyébként” – nyomatékosított.

Mégiscsak én vezettem a hadsereget. És persze biztosan követtek el emberek hibát: mondjuk a kampányunk lehetett volna szellemesebb vagy vonzóbb, vagy a mozgósításunk hatákonyabb, de ez nem csökkenti az én felelősségemet. Hogy merre menjen a hadsereg, azt mégiscsak én szabtam meg, nekem van egy személyes felelősségem (…) Ilyenkor nem lehet kiállni, és energiától telve azt mondani, emberek, mintha mi sem történt volna, menjünk előre

– magyarázta a miniszterelnök, miért szólalt meg alig az elmúlt hetekben. Ezzel együtt rögzítette, tele van energiával.

A leköszönő miniszterelnök a következő kormány tagjairól, a minisztereirő azt mondta, a bátorságukért előre is elismeri őket, mert egy nagyon nehéz és komoly munkára vállalkoztak. A teljesítményüket a Fidesz-kormányokéhoz lehet majd mérni szerinte, van mit mivel összehasonlítani.

A friss, negyedéves GDP-adatok kapcsán azt mondta, ilyen balszerencséje is csak neki lehet: „Az első negyedév azt bizonyítja, hogy a most leköszönő kormány, a nemzeti oldal kormánya kivezette az országot a válságból” – jelentette ki.

Orbán szerint a gondolkodó, véleményt alkotó, beszélni hajlandó embereknek nagoyn nehéz 16 éve volt, mert bár a kormánynak voltak eredményei, hibái, „hordalékai” is. Gondolkodó embereknek pedig odaállni a hatalom és a kormány mellé, és azt támogatni, sokkal nehezebb feladat, főleg Magyarországon. Ezen gondolkodók és véleményformálók előtt, akik idáig kormánypártiak voltak, egy új világ nyílik ki, ami szellemi szárnyalást fog biztosítani nekik.

Szellemi értelmben a jobboldal szinte kiszabadul ebben a pillanatban, a nemzeti oldalnak a gondolkodó, beszélő emberei. Ez most még nem látszik, mert most még a fádjalom van legfölül. A szabadság, meg az új helyzet adta előny még alul van, a fájdalom még lenyomja

– mondta Orbán, aki szerint a fájdalom majd szépen lassan elpárolog, és csak az új lehetőségek okozta izgalom marad.

A globális nagytőke és a multik is szóba kerültek, ami kapcsán elmondta Orbán, hogy „jönnek a multik”, és kijelentette, hogy nem arról van itt szó, hogy az ellenzéknek lesz ötvenvalahány képviselője a parlamentben, mert az ország nagyobb része nem akarja azt, hogy kifosszák. Éppen ezért szerinte ha arra kerülne a sor, hogy el akarnák adni idegen érdekeknek a nemzeti vívmányokat, akkor az ország megmozdulna. Abban lesz nekik kulcsszerepe, hogy ezt közvetítsék és megvilágítsák az embereknek.

„Miért vesztettünk?”

Orbán szerint akármennyire is fáj, szembe kell nézni ezzel a kérdéssel, mert ez a kulcsa a megújulás sikerességének.

A 40 év fölötti szavazóknál a nemzeti oldal, a Fidesz-KDNP 47-44-re nyert. A 40 év alattiaknál pedig vesztettünk: 19 százalékot kaptunk, és 75 százalékot kapott a Tisza. Tehát fiatalok küldtek el bennünket végülis, ők vertek meg bennünket

– jelentette ki Orbán, külön kiemelve, hogy a TikTok-ot használók és a Facebookot használók között is komoly vereséget szenvedtek.

Orbán szerint nemcsak azt utasították el a 40 alatti választók, amik a Fidesz üzenetei voltak, hanem őt magát is, „valamit mást valaki mástól várnak”. Orbánnak fáj, hogy a fiatalokat elvesztették, de szembe kell nézni a ténnyel. „A nemzeti oldalnak is egy feladat, hogy hogy a fészkes fenébe tartsuk meg a 40 fölöttieket, és hogyan tudunk a fiatalokhoz közelebb kerülni”.

Nekem nincs válaszom erre a kérdésre. Egy dolgot biztosan tudok, és ezt meg is tettük: hogy a Fidesznek a politikai vezérgárdáját, azt azonnal meg kell fiatalítani. Ezért van az, hogy a hatvanasok hátraléptek – én 63 éves vagyok –, a negyvenesek meg előre

– részletezte. Mindez szerinte természetesen nem lesz elég önmagában a megújuláshoz, de az első lépést meg kellett tenni.

Vagány dolog

Dopeman szerint vagány dolog volt, hogy Orbán nem vette fel a mandátumát (ő is így csinálta volna). Főleg annak fényében, hogy milyen fenyegetések és kutatások jelennek meg újabban – utalva arra a Medián-mérésre, amelynek eredményei azt mutatták ki, hogy a magyarok nagyobb része szerint Orbánnak szembe kellene néznie az igazságszolgáltatással.

Állok minden vizsgálat elé. Bocsánat, én egy becsületes ember vagyok, becsületesen elvégeztem a munkámat

– jelentette ki, megígérve azt is, hogy őt lehet majd kérdezni minden ügyben, mindent meg fog válaszolni, úgy hogy a fal adja a másikat. Itt mondta el, hogy mindenhol szívesen küzd – a Parlamentet ellenben nem tartotta erre alkalmas terepnek most, ezért sem vette fel a mandátumát. Emlékeztetett, hogy a 2002-es választási vereség után beült ellenzéki képviselőnek az Országgyűlésbe, de három éven át nem szólalt meg, mert nem adódott olyan alkalom, hogy érdemben részt tudott volna venni egy vitában. „Most megin ott üljek három évig csöndbe’ a parlamentben, hát annak aztán semmi teteje nincs” – zárta le ezt a témát.

Zsolt bácsi

Orbán szerint a legfájdalmasabb és egyben emberileg a legaljasabb dolog volt, hogy Semjén Zsoltra, egy becsületes emberre ráhúzták a kiskorúak rovására elkövetett bűncselekmények gyanúját. Orbán kijelentette, hogy Semjénért tűzbe tenné a kezét, nála becsületesebb embert nem is tud elképzelni, nyilvánvaló szerinte, hogy az egész dolog célja, a műbalhék célja az, hogy a magyar kereszténydemokráciát diszkreditálják.

Balásy Gyula is szóba került, aki a NER egyik legsikeresebb vállakozójaként és a propaganda intézőjeként a héten felajánlotta a cégeit az államnak. Orbán megjegyezte, hogy Balásy cégei a fővárossal és Magyar Péterrel is szerződtek, erre most azt látja, hogy „ők jönnek szemben most. Hát álljon már meg a menet”.

Fiatalok

Orbán azt kezdte fejtegetni, hogy kultúraváltás folyik Magyarországon, erre Dopeman egy olyan lázadó tinédzserhez hasonlította az országot.

18-19 éves, minden tud, mindennel szembe megy. De a sportcipőt elfogadja, a zsebpénz az jó neki, de különben menjek a picsába. És amikor azt mondja neki az apja, hogy jólvan fiam, akkor költözz el, és csináld ahogy akarod… Tulajdonképpen ebbe a helyzetbe került most az ország

– fejtegette a rapper, majd valamiféle apa-fia kapcsolatot vázolt fel Orbán és Magyar Péter között, de szigorúan úgy, hogy nem akarja vele megsérteni a távozó miniszterelnököt. Orbán minderre azzal reagált, hogy gyakorló politikusként mindig kerülte a pszichológizálást, azt meghagyta mindig az elemzőknek. Ha viszont mégis megnézi ezt a képet, azt a kérdést teszi fel, hogy ki tehetett volna többet – és szerinte a válasz erre az apa.

A következő egy-két év errről fog szólni Orbán számára, a volt kormányfő azt ígéri, hogy el fog meni a fiatalok közé, és várja, hogy megmondják neki pacekba’, hogy mi van ezzel a generációval.

Finom kritika Orbán Balázsnak

Orbán Viktor szerint összességében a kampányfőnöknek, a kampánycsapatnak érzékelnie kellett volna időben, hogy baj van, de ez nem történt meg.

Mentünk előre és nyomtuk, nem volt olyan javaslat, hogy változtassunk, mert baj van. Ezt egy kampánystábnak érzékelni kell egy kamány során

– jelentette ki, leszögezve, nem a saját felelősségét akarja csökkenteni, de a kampányfőnökség mégiscsak egy szakma.