Orbán március 15-éje: ünnepi beszéd helyett fenyegetőzés

„Húsvéti nagytakarítást” helyezett kilátásba március 15-ei beszédében Orbán Viktor, aki már februári évértékelőjén is azt mondta, húsvétra vége lehet a „Soros-birodalom magyarországi lerakatának”.

Átteleltek a poloskák

– fogalmazott a Nemzeti Múzeum lépcsőjéről elmondott beszédében, Magyar Péter fideszes gúnynevére utalva, és azt is megjegyezte, hogy amíg 1848-ban „császármadarak ültek a nyakunkba, most Weber-fiókák kárognak a fejünk fölött.” (Percről percre tudósításunk itt olvasható.)

Majd azt mondta: „Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket. Felszámoljuk az egész árnyékhadsereget, ők a mi újkori labancaink, a brüsszeli kegyencek, akik hazájuk ellenében, pénzért a birodalom szekerét tolják. Túl régóta vannak itt, túl sok mindent éltek túl, túl sok helyről kaptak pénzt. Éppen elég volt belőlük. Sorsuk a szégyen és a megvetés, a pokolban külön bugyor várja őket. (…) Legyőzünk benneteket újra, mert fényesebb a láncnál a kard.”

A továbbra is konkrétumok nélküli fenyegetőzésen kívül sok újdonsággal nem szolgált beszédében a kormányfő. Az már a reggeli Facebook-posztjából kiderült, hogy ezúttal is elsősorban Brüsszelnek üzen majd a nemzeti ünnepen, és bár az ukrán uniós tagságról szóló véleménynyilvánító szavazás még el sem kezdődött, Orbán már meg is előlegezte az eredményét: „Uniót, de Ukrajna nélkül.” A miniszterelnök szerint egy éve a háború miatt az volt a kérdés, hogy „akarunk-e meghalni Ukrajnáért”, most pedig az, hogy bele akarunk-e rokkanni az ukrán uniós tagságba. Azt hangoztatta, hogy a magyarok nélkül nem lehet dönteni ebben az ügyben.

Orbán emellett a birodalmakkal szemben álló magyarokról szóló történetét mesélte tovább. „Mindig akad egy birodalom, amelyik a magyarok szabadságára pályázik, most a brüsszeli birodalom teszi ezt” – fogalmazott. Szerinte Brüsszel úgy akar uralkodni rajtunk, ahogy a bécsi udvar helytartói tették régen, de majd ott is fordul egyet a történelem, „eljön az idő, amikor minden számlát ki fogunk egyenlíteni.”

Beszélt arról is, hogy „tizenöt éve nem bírnak velünk” – minden választást megnyertek azóta. „Kitartottunk, mert hittük, hogy egyszer megfordul a szél”, ez pedig megtörtént, utalt az amerikai elnökválasztás eredményére, amivel kapcsolatban azt is kijelentette: évek óta „azt mondták, mi vagyunk a múlt”, de kiderült, hogy a jövő nem a birodalmaké, hanem a patriótáké és a független nemzeteké. „Azt is mondták, hogy el vagyunk szigetelve, de ma a fél világ ránk kíváncsi” – szerinte azért, mert mi, magyarok tudjuk, hogyan kell kivívni és megőrizni a szabadságot, ami a nemzet szabadsága.