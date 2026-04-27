Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. április 27., hétfő
Friss hírek
- Majka Magyar Péterről: Ha ez az ország tényleg felvirágzik, akkor állva fogok neki tapsolni.
- A reptéren fogták el a Fidesz nemrég lemondott szegedi elnökét. Rádi Ferízt költségvetési csalás gyanújával körözte a rendőrség.
- Feljelentették azokat a kormányhivatali alkalmazottakat, akik a szombathelyi fideszes jelölt kampányán dolgozhattak.
- Terroristák robbantottak Kolumbiában: 19 halott, 48 sérült.
- Tóth Gabi: Álmomban nem gondoltam volna, hogy ennyire a fideszesek vérét akarja mindenki inni.
- Harmadik nekifutásra összejött: a Vasas visszajutott az NB I-be.
- Mészáros Lőrincéknél is cseng a kassza Tóth Alex Premier League-be igazolása után.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Karbantartás miatt Hegyeshalom és Pozsony között április 27-én 8 órától április 30-án 17 óráig MÁV-buszok közlekednek a teljes útvonalon.
BKK
- A 29-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Ürömi utca és a Csalit utca közötti megállókat Hűvösvölgy felé.
- A 111-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Ürömi utca és a Csalit utca közötti megállókat a Batthyány tér M H felé.
Mai időjárás:
- Napos, száraz idő várható.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul.
- Késő estére 4 és 10 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Zita
Deviza középárfolyam:
- EUR 366,95
- USD 313,9
- CHF 399,26
- GBP 423,04
Pléh Csaba: Ellenállhatatlan sarlatánokkal küzd a tudományos világ
Lapunk a magyar tudományos élet egyik prominens szereplőjét kérdezte arról, tényleg vesztésre állnak-e a tudósok az egyre terjedő tévinformációkkal szemben.