Feljelentettek hét embert, akik úgy kaphattak munkabért a Vas Vármeggyei Kormányhivatalnál, hogy ott tényleges munkát nem végeztek – írta meg a nyugat.hu.

Akadt olyan is, aki a feljelentés szerint a Fidesz országos kampánycsapatában dolgozhatott, más a helyi Fidesz-jelölt, Vámos Zoltán kampányában tevékenykedett. Mást először a választások után láttak bemenni a munkahelyére.

A fentieken túl valószínűsíthető, hogy Vas Vármegyében e fajta bűncselekményeket az ismeretlen tettesek, nemcsak a 2026-os választási kampány alatt, hanem az elmúlt 16 évre vonatkozóan is elkövethettek, különösen annak a ténynek a figyelembevételével, hogy a Vas Megyei kormányhivatal korábbi vezetője egyenesági rokoni kapcsolatban van az egyik Vas megyei országgyűlési képviselővel

– áll a laphoz eljuttatott, feljelentés tényét alátámasztó dokumentumban.

A fideszes Vámos Zoltán 38,12 százalékkal második helyen végzett a vasi 1-es számú egyéni választókerületben a tiszás Rápli Róbert mögött, aki 56,32 százalékot szerzett és így egyéni képviselői mandátumot szerzett az országgyűlésben.