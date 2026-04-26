Harmadik nekifutásra összejött: a Vasas visszajutott az NB I-be

Az angyalföldi együttes előnye tíz pont a harmadik helyezett Kecskemét előtt, és már csak három-három mérkőzést játszik a mezőny. A piros-kékek három NB II-es szezon után lehetnek ott újra a legjobbak között.
2023 tavaszán a Vasas mellett a Honvéd süllyedt alá, és idén kéz a kézben juthat vissza az élvonalba két nagy múltú klub, mivel a kispestiek hat ponttal állnak jobban a harmadik Kecskemétnél, és egy meccsel kevesebbet játszottak.
NB II, 27. forduló:
Szentlőrinc – BVSC-Zugló 2-0 (1-0)
gól: Mascoe (32.), Czérna (61.)
Videoton FC Fehérvár – Vasas FC 0-2 (0-0)
gól: Barkóczi (76.), Pethő (87.)
Budafoki MTE – Szeged-Csanád Grosics Akadémia 2-0 (0-0)
gól: Jagodics (72.), Fekete (90.)
Mezőkövesd Zsóry FC – FC Ajka 1-1 (1-1)
gól: Vörös (7.), illetve Csóka (15.)
Aqvital FC Csákvár – HR-Rent Kozármisleny 0-2 (0-0)
gól: Kozics (80.), Csucsánszky (88.)
piros lap: Vajda R. (78., Kozármisleny)
Kecskeméti TE – Tiszakécskei LC 5-1 (3-1)
gól: Belényesi (5., 38.), Győrfi (26.), Beke (69.), Szabó B. (72.), illetve Gyenes (11.)
hétfőn játsszák:
Budapest Honvéd FC – Soroksár SC 20.00
A tabella:
1. Vasas FC 27 18 4 5 53-20 58 – már feljutott
2. Budapest Honvéd FC 26 17 3 6 45-21 54
————————————————————-
3. Kecskeméti TE 27 15 3 9 46-33 48
4. Mezőkövesd Zsóry FC 27 12 7 8 35-31 43
5. Aqvital FC Csákvár 27 10 10 7 41-36 40
6. Videoton FC Fehérvár 27 10 9 8 35-27 39
7. HR-Rent Kozármisleny 27 10 9 8 32-37 39
8. BVSC-Zugló 27 10 4 13 30-28 34
9. Karcagi SC 26 9 7 10 28-37 34
10. FC Ajka 27 10 3 14 21-32 33
11. Tiszakécskei LC 27 8 9 10 33-42 33
12. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 27 8 8 11 26-33 32
13. Soroksár SC 26 6 8 12 35-43 26
14. Budafoki MTE 27 6 7 14 27-44 25
————————————————————–
15. Békéscsaba 1912 Előre 26 5 9 12 25-38 24
16. Szentlőrinc 27 4 12 11 30-40 24
1-2.: feljutó
15-16.: kieső