Harmadik nekifutásra összejött: a Vasas visszajutott az NB I-be

Az angyalföldi együttes előnye tíz pont a harmadik helyezett Kecskemét előtt, és már csak három-három mérkőzést játszik a mezőny. A piros-kékek három NB II-es szezon után lehetnek ott újra a legjobbak között.

2023 tavaszán a Vasas mellett a Honvéd süllyedt alá, és idén kéz a kézben juthat vissza az élvonalba két nagy múltú klub, mivel a kispestiek hat ponttal állnak jobban a harmadik Kecskemétnél, és egy meccsel kevesebbet játszottak.

