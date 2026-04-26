Tóth Gabi: Álmomban nem gondoltam volna, hogy ennyire a fideszesek vérét akarja mindenki inni

Tóth Gabi vasárnap este a TikTokon osztotta meg gondolatait és érzéseit a választások óta eltelt időszakról:

Szeretnék nektek egy pár gondolatot elmondani az elmúlt időszak meg események után. Nehogy azt higgyétek, hogy gyáva módon elsunnyogok, mert nem ez a típus vagyok. Sose lennék olyan, aki ismer, azért ezt tudja

– vezeti fel nyolcpreces monológját az énekesnő, aki az elmúlt években aktív szereplője volt a Fidesz kampányrendezvényeinek. Szerinte eleve kérdés, hogy az ember merje-e fölvállalni azt, ha megviseli valami, mert „az ellenségünk annak örül, hogyha látják, hogy nekünk most nehezebb, vagy mondjuk elérték, hogy az ember most kicsit rosszabbul érzi magát. De én így leszek őszinte, ha megmondom, hogy igen, nagyon megvisel ez az egész.

Egyrészt mert abban hittem, hogyha túlleszünk a választásokon, akkor ez a szeretetország, amiben mindenki hisz, hogy eljön a változás, akkor majd összekovácsolódunk, lecsendesednek a kedélyek. Tulajdonképp mindenki megkapta, amire vágyott, és végre elindulhatunk az életen, úgy, hogy mindenki visszatalál a másikhoz. Sajnos nem így lett.”

Egyelőre úgy tűnik, hogy ezt az egész közösséget még a gyűlölet tartja össze, és hiszem és bízom benne, hogy ez változni fog. De arra álmomban nem gondoltam volna, hogy ennyire a fideszesek vérét akarja mindenki inni, és továbbra is rólam is legerősebb hangzatossággal próbálnak uszítani ellenem

– mondja az érzelmileg láthatóan megindult Tóth Gabi, hozzátéve, hogy „én tökre vállalom a saját felellőségem a dolgokban, a hibáimat, de azért olyan érzésem van, mintha az ország összes hibáját én követtem volna el. Annyira erősen ki van élezve a koncolás az én nevemre, hogy ezt nem igazán érzem igazságosnak. Bántja is az igazságérzetemet.”

Ennek ellenére közli, hogy nem ismeri a feladás szót, így ebből is fel fog állni. Nem fogja abbahagyni a zenélést, és a szakmai terveivel jelentkezik is majd a közösségi médiában. De csak egy csendesebb időszak után. „Most nyilván egy picit elcsendesedek a következő hónapokban, vagy a social médiában is, mert nekem is új alapokra kell helyeznem az életemet, és nagyon megkönnyebbültem, hogy őszinte legyek, mert még ha egy nehezebb időszak is jön, végre itt lehetek a magomban és a valóságomban.”

Felidézi, hogy vannak, akiktől a választások óta kapott felajánlásokat munkahelyekre, visszaváltós üvegeket, meg hogy menjen a Lidl-be dolgozni, meg takarítói állást.

Ne higgyétek, hogy engem ezzel megbántotok. Mert ha nekem nem is úgy alakult az életem, hogy el kellett mennem átlagos életbe élni és dolgozni, de ha úgy alakulna az életem, akkor ez nekem nem lenne büdös, és szerintem ezzel egy kicsit lenézitek azokat az embereket, akik a gyermeküket, a családjukat eltartva nyolc-tíz órában dolgoznak akár kukásautón, akár olyan helyeken, amik ha nem lennének, sokkal nehezebb lenne az élete mindenkinek. Higgyétek el, sokszor könnyebb az átlagos élet, mint ez a sztárélet, még hogyha anyagilag nem is az a színvonal.

Elmondása szerint nem az viseli meg igazán lelkileg, hogy „miket ugatnak rá a kommentekben”, hanem hogy a család közé be tudott férkőzni ez. Például az, hogy a testvére, Tóth Vera „milyen nyilatkozatokat tesz”.

Ha valaki igazán belelát az életembe, hogy az elmúlt években milyen magánjellegű anyagi jellegű nehézségekkel kellett szembenéznem, akkor az ő. Ő pontosan tudja, hogy milyen élethelyzetekben voltam, valahogy mégis csak azokat a szeleteket mondja el a nyilvánosság felé, amivel ugyanúgy az irántam táplált ellenszenvet erősíti csupán.

– mondja, hozzátéve, hogy a családban nem tudtak arról, hogy „a Vera egyszer csak ilyen hangos, most már kormánypárti aktivistává válik, mivel ő mindig azt mondta, hogy soha nem fog politizálni.”

A videó végén arra kér mindenkit, hogy foglalkozzon a szép dolgokkal, a változással, és mindenkinek azt kívánja, hogy megkapja, amit várt „ettől az egésztől”.