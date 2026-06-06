kapibaradebreceni állatkertvideó
Élet-Stílus

Kapibara kölykök születtek Debrecenben, ráadásul videón is megnézhetők

24.hu
2026. 06. 06. 12:15
„Már most tele vannak energiával.”

„Újabb kis lábak kopognak a Dél-Amerika kifutóban! Nagy örömmel jelentjük, hogy állatkertünkben kapibara kölykök születtek! A kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk nyomában” – olvasható a debreceni állatkert egyik friss Facebook-posztjában.

Szerencsére nemcsak szöveges formában örvendeztették meg követőiket a Debrecen Zoo munkatársai: egy majd’ 20 másodperces videót is közzétettek a láthatóan valóban aktív jövevényekről:

Tavaly nyáron, az előző hasonló jó hír bejelentésekor azt írták a debreceniek: a kapibara a világ legnagyobb rágcsálója, akár a 60 kilogrammot is elérheti, mégis rendkívül barátságos és nyugodt természetű. Ennek köszönhetően gyakran látni őket más állatok társaságában is, mert a kapibarák békés jelenléte megnyugtató a többiek számára is.

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