Mészáros Lőrincéknél is cseng a kassza Tóth Alex Premier League-be igazolása után

A Bournemouth AFC labdarúgócsapata január 12-én jelentette be hivatalosan, hogy leigazolta a Ferencváros 20 éves, magyar válogatott labdarúgóját, Tóth Alexet. Az angol élvonalban szereplő klub – ahol korábban Kerkez Milos is játszott – 5,5 évre, 2031. június 30-ig szerződtette a középpályást.

Az üzlet során a labdarúgót nem a honi piacon régebb óta dolgozó ügynökségek egyike képviselte, mivel Tóth szülei 2020-ban, az akkor még fiatalkorú gyermekük karrierjének segítése érdekében az újonnan, egészen pontosan egy évvel korábban alapított BePro Career Agency Kft.-vel szerződtek.

Azzal a céggel, amelyik az Opten adatbázisa szerint Mészáros Lőrinc tőzsdei óriásával, az Opus Global Nyrt.-vel azonos címen, az Andrássy út 59. alá van bejegyezve.

Ugyanitt van a székhelye