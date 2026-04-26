A reptéren fogták el a Fidesz nemrég lemondott szegedi elnökét

Péntek este a Liszt Ferenc repülőtéren vették őrizetbe a Fidesz nemrég lemondott szegedi elnökét, Rádi Ferízt, akit költségvetési csalással gyanúsítanak – erősítette meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az RTL kérdésére, amelynek információi szerint a férfi épp hazaérkezett Egyiptomból. A férfinak és testvérének mezőgazdasági vállalkozása van Kiskunhalason, legutóbb márciusban avattak milliárdos beruházást.

A napokban lett belőle hír, költségvetési csalás gyanúja miatt, elfogatóparancs alapján körözést rendelt el a NAV április 22-én Rádi Feríz ellen. A körözés kiadása idején Rádi a szegedi Fidesz elnöke volt. A pártszervezet az éjjel adott ki közleményt, amelyben bejelentették, hogy Rádi lemondott a posztról, miután a tudomására jutott, hogy keresi a rendőrség.

A sajtóban megjelent hírekre reagálva, Rádi Feríz, amint értesült a vele kapcsolatos vádakról, azonnal lemondott a szegedi Fideszben betöltött elnöki tisztségéről

– írta Facebookján a Fidesz szegedi szervezete pénteken.

A Szegeder azt írta, hogy Rádi arab származású növénygenetikus, az MTA köztestületének tagja. A Szegedi Tudományegyetemen végzett, és 2021-ben szerzett doktori fokozatot a „Hazai nemesítésű kukorica tenyészanyagok genetikai forrásainak bővítése innovatív módszerekkel” című értekezésének védésével. Ugyanabban az évben elnyerte a Magyar Növénynemesítők Egyesülete által meghirdetett „Az év ifjú nemesítője” címet. Jelenleg a Pannon Genetic Kft. ügyvezető igazgatója, ami „magas minőségű vetőmagok és műtrágyák hazai és nemzetközi forgalmazásával foglalkozó vállalat”.

A városi Fidesz-elnök személye körül számos furcsaság volt