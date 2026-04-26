Legalább 19 ember meghalt és 48 megsebesült szombaton egy bombamerényletben Kolumbia délnyugati részén, alig több mint egy hónappal az elnökválasztás előtt – adta hírül az MTI.

A mentőcsapatok még mindig próbálják megtalálni az eltűnteket – jelezte egy rendőrségi forrás az AFP-nek. Nehéz megbecsülni az áldozatok számát, mert a merénylettel egy időben három caucai rendőrkapitányságon is tűzharc alakult ki a gerillákkal – tette hozzá.

Octavio Guzmán, az érintett Cauca megye kormányzója X-en írt bejegyzésében a „terrorista eszkaláció” veszélyére figyelmeztetett a tragédiával kapcsolatban és határozott intézkedéseket követelt a kormánytól.

A biztonsági kérdések által dominált választási kampány közepette a hatóságok a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erőket (FARC) vádolták meg a robbantás elkövetésével. A fegyveres csoport nem csatlakozott a 2016-os békeszerződéshez, és terrortámadásokat hajt végre országszerte.

Azok, akik elkövették ezt a merényletet (…) terroristák, fasiszták és kábítószer-kereskedők

– közölte Gustavo Petro elnök az X közösségi oldalon. Pedro Sánchez kolumbiai védelmi miniszter szintén az X-en tett bejegyzésében leszögezte: fokozni fogják a gerillák elleni műveleteket, és vérdíjat tűzött ki a feltételezett elkövetők vezetőire.

Cauca megyében három napos gyászt hirdettek. Kolumbiában május 31-én tartanak elnökválasztást.