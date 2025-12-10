napi szummahírösszefoglaló
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025.12.10.

Szajki Bálint / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2025. 12. 10. 21:16
Szajki Bálint / 24.hu

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter: Sulyok Tamás köztársasági elnököt zsarolják
Nincs jogszabály, ami kitiltja a családot a pályázatokból – a fideszes képviselő felesége szerint örülni kellene, hogy újabb 550 milliót nyertek
Holoda Attila: Orbánék el fogják bukni ezt a pert
„Elég volt!” – Magyar Péter tüntetést hirdetett szombatra
Molnár László: A szakemberhiányra mutat rá, hogy rendőrségi felügyelet alá helyezték a javítóintézeteket
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik