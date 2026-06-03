Az Arsenal annyira meg akart szabadulni a lúzer jelzőtől, hogy szinte teljesen feladta az identitást, ami Wenger óta jellemezte

Lássuk, mik azok a mutatók, amelyek miatt a kritikusok húzták a szájukat!

A bajnoki címet 2004 óta először megszerző Arsenal 71 gólt szerzett, ami önmagában sem sok, de ebből mindössze 41 született akcióból. 2010 óta ez a legrosszabb mutató a topligákban, azon csapatok közül, melyek elérték a 80 pontot.

A szögleteknél viszont nagyon hatékony volt Arteta csapata, hiszen 18 gólt szerzett a sarokrúgások után, ami azt is mutatja, mennyire messze került a stílust tekintve Arsène Wenger örökségétől.

A rangadókon nem igazán ment az Arsenalnak

Ha az első öt helyezett egymás elleni meccseinek eredményét vesszük, az Arsenal 8 pontjával csak a Liverpoolt előzi meg, miközben ezeken a rangadókon a Manchester United és az Aston Villa 15-15 pontot gyűjtött. Gyorsan tegyük hozzá, a bajnok végül a MU-ra 14, a Villára 20 pontot vert rá, vagyis az idén nem a nagyok egymás elleni rangadói döntötték el a bajnokság kimenetelét.

A BL-ben a korábbi győztesek közül egyedül a Barcelona került az Arsenal ágára, de végül a katalánokkal sem akadtak össze a londoniak a döntőig vezető után. A PSG elleni finálé során a 120 perc alatt 28 százalékos labdabirtoklást és 311 sikeres passzt sikerült összehoznia az Arsenalnak, ami hűen tükrözi, miből éltek ebben a szezonban.

A sikertelenség jobban fáj, ha közben a riválisok szárnyalnak