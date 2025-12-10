Karácsony Gergely hibának tartja, hogy már rendőrök felügyelik a javítóintézeteket. A főpolgármester közösségi oldalán azt írta: az állam a legkiszolgáltatottabb gyerekekkel szemben elkövetett évtizedes mulasztásainak és cserbenhagyásának kezelését bízta a rendőrségre. Szerinte a döntés előtt érdemes lett volna a néhai Ferenc pápa szavait elolvasni:

Amikor gyermekekről van szó, soha nem lenne szabad elhangzania olyan hivatalszagú mentegetőző mondatoknak, mint például: »végül is, mi nem vagyunk jótékonysági intézmény«; vagy »a magánszférájában mindenki azt csinál, amit akar«; vagy »sajnáljuk, nem tudunk tenni semmit sem«. Amikor gyermekekről van szó, az ilyen mondatok elfogadhatatlanok! […] Képzeljétek el, milyen lenne az a társadalom, amely egyszer s mindenkorra elhatározná, hogy e szerint az alapelv szerint fog élni:

»Igaz, hogy nem vagyunk tökéletesek, és sok hibát elkövetünk. De amikor a világra jövő gyermekekről van szó, a felnőttek semmilyen áldozatát nem tartjuk túl drágának vagy túl nagynak annak elkerülése érdekében, hogy egyetlen gyermeknek is azt kelljen gondolnia magáról, hogy tévedésből született, értéktelen és ki van szolgáltatva az életre szóló sérüléseknek, az emberek kénye-kedvének.« Milyen szép lenne egy ilyen társadalom! Azt mondom, hogy egy ilyen társadalom sok mindenért, számtalan hibájáért megbocsátást nyerne. Valóban nagyon sok mindenért!

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a Szőlő utcai javítóintézetben történt gyermekbántalmazások kapcsán a Kormányinfón fontosnak fontosnak tartotta kiemelni, hogy nem egy gyermekotthonról vagy árvaházról van szó. Később megjelent a kormány rendelete, amely alapján már szerdán 11 órától a javítóintézetek irányításával, fenntartásával kapcsolatos valamennyi feladatot a rendvédelmi szervek vették át.

Lemondatnák Tuzson Bencét

Közben Jámbor András és Szabó Timea, a Párbeszéd-frakció két tagja határozati javaslatot nyújtott be a kormányzati felelősség megállapításáról a Szőlő utcai botrány ügyében. Felidézték, hogy

a tanúvallomások szerint több fiatalkorú is szexuális bántalmazás áldozata lett a Szőlő utcai javítóintézetben;

az intézet megbízott igazgatója a nyilvánosan hozzáférhető videófelvétel tanúsága szerint maga is gyermeket bántalmazott;

a rendőrség csak több mint fél évvel az ügy kirobbanása után foganatosított nyomozati cselekményeket a Szőlő utcai javítóintézetben.

A két ellenzéki politikus a fideszes többségű Országgyűléssel kimondatná, hogy a szeptemberben közzétett „Tuzson-jelentés” azon kitétele, miszerint az ügyben nincsen fiatalkorú sértett, nem felel meg a valóságnak, ezért Tuzson Bence igazságügyi minisztert lemondásra szólítják fel. 2. A Juhász Péter Pál volt igazgató letartóztatását követő több mint fél évben egy segítője az intézményben található tárgyi bizonyítékok eltüntetésére tett kísérletet, ezért felszólítják Pintér Sándor belügyminisztert, hogy a nyomozás késlekedésének okairól, az óvintézkedések elmaradásáról haladéktalanul számoljon be.

A javaslat szerint az Országgyűlés azt is megállapítaná, hogy a kegyelmi botrány óta a gyermekvédelmi rendszerben bevezetett lépései nem hoztak érdemi javulást, ezért felszólítják az Orbán-kormányt, hogy a gyermekvédelem minden aspektusára kiterjedő szakmai felülvizsgálatnak haladéktalanul lásson neki.