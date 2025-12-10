botránydebreceni javítóintézetkinevezésmegbízott igazgató
Telex: új igazgatót neveztek ki a Szőlő utcai intézet élére

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2025. 12. 10. 13:23
Szajki Bálint / 24.hu

A Debreceni Javítóintézet eddigi igazgatóhelyettesét, Varga László Balázst nevezték ki a Szőlő utcai intézet élére megbízott igazgatóként – értesült róla a Telex.

A portál úgy tudja, hogy Varga megbízatása 2026. április 30-ig szól, az új vezetőt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság osztályvezetője, Sidlovits Ferenc mutatta be a dolgozóknak.

A Telex telefonon elérte Vargát, ám ő sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta a lap értesülését. Az viszont valószínűsíti a kinevezést, hogy Varga azt kérte a portáltól, hogy a kérdéseiket ne a debreceni, hanem a Budapesti Javítóintézetnek, vagyis a Szőlő utcai intézet titkárságának küldjék el.

Amint arról beszámoltunk, gyanúsítottként hallgatták ki azt a három személyt, akiket kedden vettek őrizetbe a Szőlő utcai javítóintézetben történt bűnügyi akció során. Értesüléseink szerint köztük van a posztjáról hétfőn lemondott megbízott igazgató, Kovács-Buna Károly és egy volt rendészeti vezető is.

Az ügy azután került ismét a közérdeklődés fókuszába, hogy Juhász Péter politikai influenszer kedden közzétett egy évekkel ezelőtt készült videót, amelyen az látszik, hogy a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója, Kovács-Buna Károly kirángatja az intézet egyik lakóját a padból, amelybe előtte beleveri a fejét, majd rátapos a földön fekvő fiatalra, és bele is rúg egyet. Dobrev Klára, a DK elnöke további részleteket is megosztott a megalázásokról és bántalmazásokról.

A videó láttán Magyar Péter felszólította Orbán Viktort, hogy a kormány mondjon le, erre Gulyás Gergely úgy reagált a szerdai kormányinfón, hogy „teljesen komolytalan megszólalásokkal nem foglalkozom”. A kancelláriaminiszter itt jelentette be, hogy a rendőrség veszi át öt hazai nevelőintézet felügyeletét. Ez azóta már meg is történt.

A botrány nyomán Magyar Péter szombatraPuzsér Róbert influenszer pedig vasárnapra jelentett be tüntetést.

