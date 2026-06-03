Nyugdíjas SZÉP-kártya: Magyar Péterék megfordítják az Orbán-kormány logikáját

A SZÉP-kártya (Széchenyi Pihenőkártya) alapvető célja a belföldi turizmus és rekreáció ösztönzése. A hideg élelmiszer vásárlásának lehetősége csupán egy átmeneti intézkedés volt, amit a kormány legutóbb 2025. december 1. és 2026. április 30. között tett lehetővé egy külön rendelettel.

Ez az időszak lejárt, így 2026. május 1-től a SZÉP-kártyán lévő összegeket ismét csak az eredeti kategóriákban lehet felhasználni, egyebek közt szálláshelyi, vendéglátó és szabadidős szolgáltatásoknál – olvasható a Money.hu bejegyzésében.

Mennyi pénzzel jár majd a nyugdíjas SZÉP-kártya?

A kormány tervei szerint egy új, differenciált juttatási forma érkezik a nyugdíjasok számára. Korábbi információk alapján a támogatás összege a nyugdíj mértékétől függene.

A tervek szerint a juttatás a következőképpen alakulna:

250.000 forint alatti nyugdíj: havi 16.667 forint juttatás SZÉP-kártyára.

250.000–500.000 forint közötti nyugdíj: havi 8.333 forint juttatás.

500.000 forint feletti nyugdíj: ennél a sávnál nem járna a juttatás.

Vagyis minél kisebb a nyugdíja valakinek, annál nagyobb összeget kapna SZÉP-kártyára. Akik a legalsó sávba esnek, azok egy évben 200.000 forintot is kaphatnának.

Ezzel az új kabinet megfordítja az Orbán-kormány nyugdíjemelésnél, illetve a 13. és 14 havi nyugdíjnál érvényesített logikáját. A korábban bevezetett szisztéma nyomán ugyanis mindig jobban járnak a magasabb nyugdíjjal rendelkezők, mivel az emelés mindenkinél azonos százalékos arányban történik, nominálisan a magasabb nyugdíjjal rendelkezők kapják a legnagyobb összegbeli növekedést. Ez tovább növelte a szakadékot a legmagasabb és a legkisebb nyugdíjak között.

Magyar Péter miniszterelnök azt is elmondta egy korábbi RTL-es interjújában, hogy van olyan elgondolás, amely szerint a 200 ezer forintos juttatás nem egy naptári évre járna, hanem, mondjuk, októbertől októberig. Illetve elképzelhető, hogy negyedévente tennének rá a nyugdíjas SZÉP-kártyákra 50–50 ezer forintot. Azt is elmondta, hogy az intézkedést akkor lehet bevezetni, ha látják a költségvetés helyzetét.

Az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület szerint mintegy 1,3 millió nyugdíjas van ma Magyarországon, akiknek kevesebb a havi nyugdíjuk mint 250 ezer forint, vagyis ennyien kaphatják meg a 200 ezer forintos SZÉP-kártya-juttatást. A Tisza párt számítása szerint a nyugdíjasok 97 százaléka (az 500 ezer forint alatti nyugdíjúak összesen) megkapná a nyugdíjas SZÉP-kártyát.

Lehet majd élelmiszert venni a nyugdíjas kártyával?

Mivel a hideg élelmiszer vásárlásának lehetősége egy külön jogszabályi passzus volt a SZÉP-kártya-rendeletben, annak májusi hatályon kívül helyezésével ez a lehetőség megszűnt. Ez tette lehetővé azt is, hogy az élelmiszerboltok mellett a pékségekben, a zöldségeseknél és a henteseknél is elfogadják a kártyát.

Ahhoz, hogy a nyugdíjasok a számukra bevezetendő kártyával ismét tudjanak élelmiszert vásárolni, a kormánynak vagy módosítania kell a meglévő szabályozást, vagy egy teljesen új, célzott törvényt kell alkotnia a nyugdíjas juttatásra.

Ez a döntés kulcsfontosságú, hiszen az alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők számára vélhetően az élelmiszer-vásárlás jelentené a legnagyobb segítséget, mivel jövedelmüket nagyobb arányban költik erre.

Bár a részleteket még ki kell dolgozni, a Tisza Párt jelenleg is elérhető programja szerint a nyugdíjas SZÉP-kártyát élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre is lehet majd fordítani. A korábbi átmeneti időszakban sem lehetett viszont akármit venni a kártyával: az alkoholos italok és a dohánytermékek például tiltólistán voltak.

Ha a kormány úgy dönt, hogy a nyugdíjas SZÉP-kártya felhasználhatóvá válik élelmiszerboltokban is, hasonló korlátozásokra valószínűleg akkor is számítani kell.